Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ισοβαθμεί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Αιχμές για την επιδοματική πολιτική, την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου, την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας άφησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο επετειακό συνέδριο για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής.

«Με επιδοματική πολιτική και μπαλώματα, με πυροσβεστικές παροχές για να ικανοποιηθούν πρόσκαιρα οι αγρότες σήμερα, οι κτηνοτρόφοι αύριο και οι αλιείς την επομένη δεν λύνουμε το πρόβλημα, δεν αποσοβούμε με τρόπο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, βιώσιμο την κρίση που έρχεται με ορμή και βοή», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

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Ο Κώστας Καραμανλής περιέγραψε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής περιφέρειας, αναφερόμενος στην αύξηση του κόστους παραγωγής, στη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος, στις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και στην «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη, διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων». Παράλληλα, προειδοποίησε για τις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας τη φυγή των νέων από την ελληνική ύπαιθρο μείζονα εθνική απειλή.

«Δεν θα κουραστώ να το φωνάζω και να προειδοποιώ: Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Τελεία!», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα αναπτύσσεται μονόπλευρα»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η χώρα καταγράφει τα τελευταία χρόνια θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και ότι έχουν βελτιωθεί τα δημοσιονομικά μεγέθη, επισήμανε ωστόσο την απόσταση που χωρίζει τη μακροοικονομική ανάκαμψη από την καθημερινότητα των πολιτών.

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Όπως ανέφερε, η Ελλάδα ισοβαθμεί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, βρισκόμενη 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ο μέσος μισθός του 2024 ήταν κατά 25% χαμηλότερος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις περιφερειακές ανισότητες, παραθέτοντας στοιχεία.

«Η υπερσυγκέντρωση πόρων, κεφαλαίων και υποδομών στην πρωτεύουσα αποστερεί από την Περιφέρεια το απαραίτητο για να αναπνεύσει και να ζήσει οξυγόνο. Πίσω από την μακροοικονομική πρόοδο, κρύβεται η απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία», σημείωσε.

Αιχμές για την απολιγνιτοποίηση και την ακρίβεια στην ενέργεια

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε και η ενεργειακή πολιτική, με τον Κώστα Καραμανλή να ασκεί κριτική στις αποφάσεις για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία.

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«Βιαστικές αποφάσεις, όπως το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία, μας στέρησαν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Συνέβαλαν στη μεγάλη αύξηση των τιμών. Και οδήγησαν στην απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή», ανέφερε.

Ο πρώην πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης του συνόλου των ενεργειακών πόρων της χώρας, της αναβάθμισης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης, επισημαίνοντας καθυστερήσεις στην υλοποίηση εγκεκριμένων έργων.

Αναφερόμενος στο φυσικό αέριο, υποστήριξε ότι θα παραμείνει αναγκαίο καύσιμο για τα επόμενα 30 έως 40 χρόνια, καλώντας την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς και τις τιμές. Κριτική άσκησε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των ενεργειακών κρίσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η κάθε χώρα πρέπει να φροντίσει τον εαυτό της».

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«Εικόνα μαρασμού και εγκατάλειψης» στην ελληνική περιφέρεια

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στις συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας.

Εστίασε στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, στις ανάγκες των νησιωτικών και απομακρυσμένων ορεινών περιοχών, καθώς και στην πίεση που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας λόγω των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

«Δεν μπορεί να ισχύουν οι ίδιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις», τόνισε.

Αναφέρθηκε ακόμη στο κλείσιμο αστυνομικών τμημάτων και τραπεζικών υποκαταστημάτων, καθώς και στις συγχωνεύσεις σχολείων, σημειώνοντας ότι «η εικόνα στην επαρχιακή Ελλάδα είναι επί το πλείστον δυστυχώς εικόνα μαρασμού και εγκατάλειψης».

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Οι χρόνιες παθογένειες του αγροτικού τομέα

Αναλύοντας τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για συσσώρευση χρόνιων παθογενειών, οι οποίες, λόγω της υποεκτίμησής τους από τις κυβερνήσεις και της μη έγκαιρης αντιμετώπισής τους, εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Όπως ανέφερε, το 75% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί εκτάσεις έως 50 στρέμματα, ενώ μόλις το 3% ξεπερνά τα 300 στρέμματα, έναντι 11% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Ως απάντηση στα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου πρότεινε τη στροφή προς σύγχρονα συνεταιριστικά σχήματα, με επαγγελματικές διοικήσεις, επενδύσεις στην καινοτομία, εξωστρέφεια και απευθείας εμπορικές συμφωνίες με επιχειρήσεις λιανικής.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, την προσωπική του εμπειρία από τη ΣΕΚΕ, της οποίας βρίσκεται επικεφαλής τα τελευταία τρία χρόνια, ως παράδειγμα εφαρμογής ενός σύγχρονου συνεταιριστικού μοντέλου.

«Το δημογραφικό πρόβλημα είναι βόμβα στα θεμέλια της χώρας»

Ως σοβαρότερη απειλή για την προοπτική του πρωτογενούς τομέα ο Κώστας Καραμανλής προσδιόρισε τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και την αδυναμία ανανέωσής του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, από το 2008 έως το 2020 το ποσοστό των αγροτών ηλικίας άνω των 55 ετών αυξήθηκε από το 33% στο 38%.

«Ταυτίζοντας το αγροτικό επάγγελμα με την ανασφάλεια και τις στερήσεις το αποστρέφονται, αποξενώνονται από τη γη τους, εγκαταλείπουν τα χωριά τους», ανέφερε για τους νέους ανθρώπους.

«Αυτό το κύμα φυγής, εφιαλτικό σύμπτωμα της δημογραφικής κρίσης, πρέπει τώρα και όχι αύριο να αντιμετωπιστεί ως αυτό που είναι: ως μείζων εθνική απειλή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι βόμβα στα θεμέλια της χώρας», υπογράμμισε.

«Οφείλουμε να δράσουμε τώρα»

Με φόντο την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και την έναρξη της διαπραγμάτευσης για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε τη διασφάλιση και τη διαφανή αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου.

Τάχθηκε υπέρ των επενδύσεων στην έρευνα, στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην εκπαίδευση, στην επιστημονική υποστήριξη των νέων αγροτών και στη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών στην περιφέρεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης για τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας σε κόμβο νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, απηύθυνε έκκληση για την κατάρτιση ενός συνολικού εθνικού σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης.

«Τώρα, χωρίς άλλες αναβολές, είναι η ώρα ανάληψης της κοινής μας ευθύνης. Η χώρα χρειάζεται, όσο η κατάσταση μπορεί ακόμη να ελεγχθεί, ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο, ρεαλιστικό και βιώσιμο Σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας», κατέληξε.