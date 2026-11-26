Ο συνολικός αριθμός των ασθενών που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό του δυτικού Νείλου ανέρχεται πλέον σε 58

Δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από λοίμωξη με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ δύο νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περιστατικών στην Ελλάδα σε 465 από την αρχή του 2026.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (26.11.2026), οι δύο νέες διαγνώσεις αφορούν ασθενείς που είχαν εμφανίσει συμπτώματα αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, συγκεκριμένα μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

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Από τα συνολικά 465 εγχώρια κρούσματα, τα 292 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 173 περιστατικά εμφάνισαν ήπια συμπτώματα ή δεν παρουσίασαν νευρολογικές εκδηλώσεις.

Ιός Δυτικού Νείλου: Ηλικιωμένοι οι περισσότεροι από τους 58 νεκρούς

Μετά και τους δύο νέους θανάτους, ο συνολικός αριθμός των ασθενών που έχουν χάσει τη ζωή τους από τη λοίμωξη ανέρχεται πλέον σε 58, έναντι 56 την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ηλικίες των θανόντων κυμαίνονται από 36 έως 92 ετών, ενώ η διάμεση ηλικία είναι τα 81 έτη. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς που κατέληξαν είχαν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής.

Παράλληλα, ένας ακόμη θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό αποδόθηκε σε διαφορετική αιτία και, ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζεται στους 58.

Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ, στα νοσοκομεία παραμένουν 12 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Από αυτούς, οι επτά νοσηλεύονται σε απλές κλινικές και οι πέντε σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Μέχρι σήμερα, εξιτήριο έχουν λάβει συνολικά 357 ασθενείς, ενώ 37 δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.