Ολυμπιακός – Μίλαν 1-0: Ο Πιρόλα κέρδισε τους πάντες στον αέρα και άνοιξε το σκορ! (vid)
Ο Λορέντσο Πιρόλα σημείωσε το τέρμα της αναμέτρησης στο τριακοστό πρώτο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Γκουστάβο Σα
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ απέναντι στη Μίλαν στο 31ο λεπτό, με τον Λορέντσο Πιρόλα να βρίσκει δίχτυα κόντρα στην ομάδα της πατρίδας του και να ξεσηκώνει το «Γ. Καραϊσκάκης»!
Η φάση ξεκίνησε από εκτέλεση κόρνερ του Γκουστάβο Σα, με τον Πορτογάλο να στέλνει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Εκεί βρέθηκε ο Πιρόλα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» με 1-0.