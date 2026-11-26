Ο Λορέντσο Πιρόλα σημείωσε το τέρμα της αναμέτρησης στο τριακοστό πρώτο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Γκουστάβο Σα

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ απέναντι στη Μίλαν στο 31ο λεπτό, με τον Λορέντσο Πιρόλα να βρίσκει δίχτυα κόντρα στην ομάδα της πατρίδας του και να ξεσηκώνει το «Γ. Καραϊσκάκης»!

Η φάση ξεκίνησε από εκτέλεση κόρνερ του Γκουστάβο Σα, με τον Πορτογάλο να στέλνει την μπάλα στην καρδιά της περιοχής. Εκεί βρέθηκε ο Πιρόλα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» με 1-0.

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