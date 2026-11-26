Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση προς τιμήν του άλλοτε συμπαίκτη του, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει οριστικά τη δράση

Μια ξεχωριστή συνάντηση δύο σπουδαίων μορφών του αργεντίνικου ποδοσφαίρου αναμένεται στις 20 Δεκεμβρίου, καθώς ο Λιονέλ Μέσι επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Κάρλος Τέβες. Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής θα βρεθεί στην αναμέτρηση που διοργανώνεται προς τιμήν του άλλοτε συμπαίκτη του, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει οριστικά την αγωνιστική δράση.

Η παρουσία του Μέσι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις γύρω από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συνδέσει τα ονόματά τους με μια σπουδαία περίοδο για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Συνυπήρξαν στην εθνική ομάδα, εκπροσωπώντας τη χώρα τους σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, ενώ μοιράστηκαν και αρκετές σημαντικές στιγμές με τη φανέλα της «αλμπισελέστε».

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Ο Κάρλος Τέβες, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς επιθετικούς της γενιάς του, θα έχει την ευκαιρία να γιορτάσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή έχοντας δίπλα του ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε τα γήπεδα και τα αποδυτήρια. Η συμμετοχή του Μέσι δίνει ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 20 Δεκεμβρίου.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα υπόλοιπα ονόματα που θα βρεθούν στην εκδήλωση, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στην καριέρα του Τέβες.