Ο Ιταλός στόπερ των ερυθρόλευκων συγκρούστηκε με το κάθετο δοκάρι κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί

Μόλις πέντε λεπτά μετά το γκολ με το οποίο έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ο Λορέντζο Πιρόλα έγινε πρωταγωνιστής και στην άμυνα, κρατώντας το 1-0 απέναντι στη Μίλαν με μια εντυπωσιακή επέμβαση πάνω στη γραμμή!

Στο 36ο λεπτό, ο Σισέ βρέθηκε στην πλάτη της αμυντικής γραμμής των Πειραιωτών και κινήθηκε προς την περιοχή. Ο Ορτέγκα βγήκε από την εστία του για να τον σταματήσει, καταφέρνοντας να ανακόψει προσωρινά την πορεία του, όμως ο επιθετικός της Μίλαν πρόλαβε να εκτελέσει προς την ανυπεράσπιστη εστία.

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Εκεί, όμως, εμφανίστηκε ο Πιρόλα! Ο Ιταλός στόπερ είχε ακολουθήσει τη φάση, έκανε ένα απίθανο σπριντ και με προβολή κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ, ελάχιστα πριν αυτή περάσει τη γραμμή του τέρματος. Μια σωτήρια παρέμβαση που διατήρησε το προβάδισμα του Ολυμπιακού και αποθεώθηκε από τον κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μάλιστα, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, ο αμυντικός των «ερυθρόλευκων» συγκρούστηκε με το κάθετο δοκάρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί. Έτσι, μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών, ο Πιρόλα πέρασε από τον ρόλο του σκόρερ σε εκείνον του απόλυτου σωτήρα για την ομάδα του.