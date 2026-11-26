Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας το δεξί, όπως επιβεβαιώθηκε από την ανακοίνωση της ενδεκάδας του Νίστρουπ
Δύο εκπλήξεις επιφύλασσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Νόρντζελαντ, καθώς έδωσε φανέλα βασικού τόσο στον Φακούντο Πελίστρι, όσο και στον Ελμίν Ράστοντερ. Ο Ουρουγουανός θα αγωνιστεί στο ένα άκρο της επίθεσης, με τον Τετέι στο άλλο και τον Ράστοντερ στην κορυφή.
Ο Δανός τεχνικός επέλεξε σχηματισμό 4-3-3, με τον Ινιάκι Πένια κάτω από τα δοκάρια, τους Καλάμπρια, Φαν Ντρόνχελεν, Κάτρη και Τσάπρα στην άμυνα και τους Καμαρά, Κάνγκουα και Γιάγκουσιτς στη μεσαία γραμμή.
Από την πλευρά του, ο Γενς Φένσκοβ Όλσεν παρατάσσει τη Νόρντζελαντ με διάταξη 3-4-3.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων
Νόρντζελαντ: Χάνσεν, Γουόκερ, Νέλσον, Μάρκμαν, Άνκερσεν, Γιάνσεν, Ρόικιερ, Λαχτεενμάκι, Σαντιό, Λιντ, Αντέλ.
Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνχελεν, Κάτρης, Τσάπρας, Καμαρά, Κάνγκουα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Τετέι, Ράστοντερ.