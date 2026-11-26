Οι 17 χώρες των «Φίλων της Συνοχής» απορρίπτουν τις περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας επαρκή χρηματοδότηση για την αγροτική πολιτική



Με αιχμηρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη στη συζήτηση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των 27 κρατών-μελών παραμένουν έντονες στη Σύνοδο Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες.

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις φιλόδοξες επιδιώξεις της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, συνδέοντας ευθέως τη δημοσιονομική πολιτική της Ένωσης με τις φιλοδοξίες της για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής της ισχύος.

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If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

Η παρέμβαση αποτυπώνει την ελληνική αντίθεση σε περαιτέρω περιορισμό των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, σε μια διαπραγμάτευση που μέχρι στιγμής δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική σύγκλιση.

Κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης είχε καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί νέες περικοπές στην πολιτική συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό».

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμετέχει σε συναντήσεις με διαφορετικές ομάδες κρατών, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τις ελληνικές προτεραιότητες.

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Η Ελλάδα συντάσσεται με τους 17 «Φίλους της Συνοχής», οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για τις περιφέρειες και τον αγροτικό τομέα, απορρίπτοντας τις περαιτέρω περικοπές. Στον αντίποδα, οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες επιμένουν σε μικρότερο προϋπολογισμό και ανακατανομή των πόρων προς την άμυνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει καταθέσει, παράλληλα, ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, ως έναν τρόπο εξεύρεσης νέων χρηματοδοτικών πόρων. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αντιμετωπιστεί θετικά από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται και το νέο δάνειο των 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2027, με τις διαφωνίες για τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών να περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις συνομιλίες.