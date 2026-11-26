Το κύκλωμα ενστόλων φέρεται να διακινούσε μετρητά και πλαστά παραστατικά ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ, αλλά και σε σημεία κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου

Ένα δίκτυο επιχειρήσεων, πολυτελών αυτοκινήτων και συναλλαγών ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ και κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου αποκαλύπτεται μέσα από την έρευνα για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε το ελληνικό Δημόσιο με εικονικές αποδείξεις διαμονής ενστόλων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκαλούμενη «Μαρκέλλα», μια 45χρονη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επένδυε τα παράνομα έσοδα σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων σάουνες, κέντρα αισθητικής και γυμναστήρια.

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Παράλληλα, είχε αποκτήσει στόλο έξι πολυτελών αυτοκινήτων, ενώ είχε επεκτείνει τη δραστηριότητά της και εκτός Ελλάδας, ιδρύοντας εταιρεία στην Ιταλία και μισθώνοντας κατάλυμα στην Ανκόνα, το οποίο προοριζόταν για την εξυπηρέτηση στελεχών του Λιμενικού.

Η 45χρονη φέρεται να είχε οργανώσει μια οικογενειακή εγκληματική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν ο σύζυγός της, αστυνομικός στο επάγγελμα, η μητέρα της και μία ξαδέρφη της, μαζί με έξι ακόμη γυναίκες.

Οι συνομιλίες για τις τιμές και ο φόβος της αποκάλυψης

Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προκύπτει ότι μεταξύ των δύο εγκληματικών οργανώσεων υπήρχε ανταγωνισμός ακόμη και για τις τιμές των εικονικών αποδείξεων.

Σε συνομιλία της με τη μητέρα της, η «Μαρκέλλα» ζητά να μειωθούν οι χρεώσεις στην Κρήτη, ώστε να είναι κατά 10 ευρώ χαμηλότερες από εκείνες που προσέφερε ο ανταγωνιστής τους, ο 43χρονος Γιώργος.

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«Μαμά, στην Κρήτη θέλω να κατεβάσεις την τιμή, να έχουμε 10 ευρώ διαφορά από τον Γιώργο. Πόση διαφορά έχουμε;», ακούγεται να λέει.

Η μητέρα της απαντά ότι έχει ήδη μειώσει την τιμή στα 150 ευρώ, όσο ακριβώς χρέωνε και η άλλη πλευρά.

Στη συνέχεια, η 45χρονη εμφανίζεται να εκτιμά ότι το σύστημα θα δυσκολέψει λόγω της υποχρεωτικής διακίνησης των χρημάτων μέσω τραπεζών, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, θα περιόριζε τη δυνατότητα δράσης του ανταγωνιστή τους.

Παράλληλα, από τις συνομιλίες προκύπτει ότι το τελευταίο διάστημα φοβόταν πως η απάτη, την οποία φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2019, θα αποκαλυπτόταν.

«Ναι, ρε μαμά, αυτή θα μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά.

Οι δύο οργανώσεις και η ζημιά των 9,5 εκατ. ευρώ

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση φέρεται να συμμετείχαν ο 43χρονος Γιώργος, κάτοικος των Βορείων Προαστίων, και ακόμη εννέα άτομα.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συγκεκριμένη ομάδα εμπλέκεται σε 823 περιπτώσεις εικονικών διαμονών, προκαλώντας ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζεται σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, οι Αρχές φέρονται να επιτάχυναν τις συλλήψεις, καθώς ο 43χρονος αρχηγός της ομάδας ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για πολυήμερο ταξίδι στην Ταϊβάν.

Ξενοδόχος στη Νίσυρο καταγγέλλει απάτη 20.000 ευρώ

Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημα των εικονικών αποδείξεων περιγράφει ξενοδόχος στη Νίσυρο, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο MEGA, καταγγέλλοντας ότι ένστολος την άφησε απλήρωτη για σχεδόν έναν χρόνο, με την οφειλή να φτάνει τις 20.000 ευρώ.

Όπως περιγράφει, ο συγκεκριμένος ένστολος φέρεται να της είχε προτείνει να του χορηγεί αποδείξεις διαμονής, προκειμένου εκείνος να εισπράττει μεγαλύτερα ποσά από την υπηρεσία του.

«Έτσι το κάνουμε παντού, άμα θες», φέρεται να της έλεγε, εξηγώντας ότι θα της έδινε 50 ευρώ, ενώ ο ίδιος θα εισέπραττε 104 ευρώ για τη διαμονή, συν άλλα 40 ευρώ για το φαγητό.

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Η ξενοδόχος περιγράφει ότι ο ένστολος διέμενε στο κατάλυμα μαζί με άλλα δύο άτομα, ωστόσο επικαλούνταν συνεχώς οικονομικές δυσκολίες και δεν εξοφλούσε τις οφειλές του.

Το MEGA παρουσίασε και την απόδειξη διαμονής που εκδόθηκε για την τρίμηνη παραμονή του. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν κατέβαλε κανένα ποσό στο ξενοδοχείο, υπέβαλε ωστόσο το παραστατικό στην υπηρεσία του και εισέπραξε 10.920 ευρώ.

«Μου έλεγε “δώσε μου τις αποδείξεις, σε παρακαλώ, να πάρω τα χρήματα έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να σε πληρώσω”», ανέφερε η ξενοδόχος.

23 άτομα δηλωμένα σε διαμέρισμα 44 τετραγωνικών στον Πειραιά

Ενδεικτικό της έκτασης της απάτης είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο έλεγχος στις δηλώσεις μίσθωσης κατοικιών από τους ενστόλους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος.

Σε διαμέρισμα μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων στον Πειραιά εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα 23 άτομα, ενώ σε κατοικία 34 τετραγωνικών μέτρων στην Κομοτηνή είχαν δηλωθεί επτά ένστολοι.

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Σε άλλες περιπτώσεις, αστυνομικοί φέρονται να δήλωναν ότι διέμεναν σε συγκεκριμένα καταλύματα, ενώ στην πραγματικότητα φιλοξενούνταν σε σπίτια συγγενών τους, εισπράττοντας κανονικά τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις εκτός έδρας.

Έδιναν εικονικά δικαιολογητικά ακόμη και κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποκαλύψεις για τα σημεία στα οποία πραγματοποιούνταν οι συναλλαγές μεταξύ των μελών του κυκλώματος και των ενστόλων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA και τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του «Βήματος» και των «Νέων», Βασίλη Λαμπρόπουλου, μέλη των οργανώσεων φέρονται να διακινούσαν μετρητά και πλαστά παραστατικά ακόμη και έξω από τη ΓΑΔΑ, αλλά και σε σημεία κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στόχος τους ήταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία φύλαξης, στους οποίους παρέδιδαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εικονικές διαμονές.

Μάλιστα, σε καταγεγραμμένες συνομιλίες του περασμένου Σεπτεμβρίου, μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται να συζητούν πού θα πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη ΓΑΔΑ και το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αποκαλύψεις σκιαγραφούν τη δράση ενός πολυπλόκαμου δικτύου, το οποίο φέρεται να είχε αναπτύξει μηχανισμό παραγωγής και διακίνησης εικονικών παραστατικών, με στόχο την είσπραξη παράνομων αποζημιώσεων από το Δημόσιο.