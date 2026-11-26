Η έκθεση εξετάζει την τεχνολογική εξέλιξη του ισραηλινού προγράμματος, τις εργασίες στη Νεγκέβ και τις προοπτικές ανανέωσης του υφιστάμενου οπλοστασίου.

Περίπου 90 πυρηνικές κεφαλές εκτιμάται ότι διαθέτει το Ισραήλ, διατηρώντας αμετάβλητη την περαιτέρω αποτίμηση των ερευνητών της Federation of American Scientists, την ώρα που νέες εργασίες στις υποδομές της Ντιμόνα και πιέσεις από Αμερικανούς νομοθέτες φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη διαχρονική πολιτική της «πυρηνικής ασάφειας».

Το Stockholm International Peace Research Institute κατατάσσει το Ισραήλ μεταξύ των εννέα κρατών παγκοσμίως που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο, σύμφωνα με την ετήσια αποτίμησή του για το 2026.

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Οι ερευνητές εξέτασαν πρόσφατες εξελίξεις στο Negev Nuclear Research Center κοντά στη Dimona, όπου έχουν αναφερθεί εκτεταμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια.

Ο σκοπός των νέων κατασκευών παραμένει ανεπιβεβαίωτος, με τους ερευνητές να προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα μόνο από δορυφορικές εικόνες εμπορικής προέλευσης.

Το Ισραήλ συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων χωρών που δεν έχουν προσχωρήσει στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων, μια διεθνή συμφωνία που αποσκοπεί στην αποτροπή εξάπλωσης των πυρηνικών οπλικών συστημάτων.

Αμφισβήτηση της πυρηνικής ασάφειας από Αμερικανούς νομοθέτες

Η εκτίμηση αυτή δημοσιοποιείται εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου της πυρηνικής πολιτικής του Ισραήλ από ορισμένους Δημοκρατικούς στην Ουάσιγκτον.

Τον Μάιο, ομάδα 30 Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου, με επικεφαλής τον Τεξανό βουλευτή Joaquin Castro, ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια για το ύποπτο πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ισραήλ.

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Σε επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio, ανέφεραν πως το Κογκρέσο χρειάζεται πληρέστερη κατανόηση της πυρηνικής ισορροπίας στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Επιπλέον, τέθηκαν ερωτήματα για το κατά πόσον η Ουάσιγκτον μπορεί να ακολουθήσει συνεπή περιφερειακή πολιτική μη διάδοσης, διατηρώντας παράλληλα τη μακροχρόνια σιωπή για τις δυνατότητες του Ισραήλ.

Ιστορική συμφωνία από την εποχή της Golda Meir

Η στάση της Ουάσιγκτον χρονολογείται από τη φερόμενη συμφωνία του 1969 μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Richard Nixon και της πρωθυπουργού Golda Meir.

Σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που εξέτασε το National Security Archive, διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις απέφευγαν να αμφισβητήσουν δημόσια την πυρηνική πολιτική του Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα διατηρούσε την ασάφεια.

Η επίσημη θέση του Ισραήλ παραμένει ότι δεν θα αποτελέσει την πρώτη χώρα που θα εισαγάγει πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αποτελούν ανεξάρτητες αξιολογήσεις, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από το Ισραήλ.