Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απειλεί να μπλοκάρει τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν υπάρξει κοινή δέσμευση για τη στήριξη του Κιέβου

Σε μια κρίσιμη δοκιμασία για τη συνοχή και τις πολιτικές ισορροπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διπλό στοίχημα: την εξασφάλιση νέας χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για το 2027 και την επίτευξη συμφωνίας για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης, για την περίοδο 2028-2034.

Η μεταβλητή της εξίσωσης ονόματι Λεπέν

Πίσω από τις διαπραγματεύσεις για τα ποσά και τις δημοσιονομικές προτεραιότητες αναδεικνύονται βαθύτερες διαφωνίες για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενώ η προοπτική μιας νίκης της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας.

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Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση δανείου 45 δισ. ευρώ στο Κίεβο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες οικονομικές και στρατιωτικές ανάγκες της χώρας, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου και τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές και πολιτικές υποδομές της.

Από το συνολικό ποσό, τα 25 δισ. ευρώ προορίζονται για στρατιωτικές δαπάνες και τα υπόλοιπα 20 δισ. για την κάλυψη πολιτικών και οικονομικών αναγκών, όπως η λειτουργία σχολείων και νοσοκομείων

Πιέζουν οι Γερμανοί για στήριξη της Ουκρανίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εμφανίζεται αποφασισμένος να εξασφαλίσει τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών, προειδοποιώντας ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτελεί συλλογική ευρωπαϊκή ευθύνη.

Μάλιστα, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπλοκάρει τη συμφωνία για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό, εάν δεν υπάρξει κοινή δέσμευση όλων των χωρών για τη στήριξη του Κιέβου.

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«Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση, το κάνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελείται από 27 κράτη-μέλη και όχι από 23 ή 24», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.

European Commission President Ursula von der Leyen arrives for a European Union special summit in Brussels, Belgium, November 26, 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Η στάση του Βερολίνου προκαλεί αντιδράσεις, κυρίως από τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Τσεχία, οι οποίες επιδιώκουν να εξαιρεθούν από τη χρηματοδότηση του δανείου, προτάσσοντας τις δικές τους δημοσιονομικές ανάγκες και καθιστώντας σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να διοχετεύει πακτωλό χρημάτων στο Κίεβο.

Προτεραιότητα η ζωή των πολιτών μας κύριε Μερτς

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο έχει επικρίνει τη γερμανική τακτική, ενώ ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις επέμεινε ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας πρέπει να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο διαπραγμάτευσης. «Προτεραιότητα είναι η ζωή των πολιτών μας», υπογράμμισε, επικαλούμενος την ανάγκη χρηματοδότησης έργων υποδομής, αυτοκινητοδρόμων και νοσοκομείων.

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Στην αντίπερα όχθη, η Σουηδία και άλλες χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης στηρίζουν τη γερμανική θέση, απορρίπτοντας την ιδέα ότι ορισμένα κράτη μπορούν να επωφελούνται από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη χωρίς να αναλαμβάνουν το αντίστοιχο κόστος.

Ελιγμός Βουλγαρίας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η στάση της Βουλγαρίας, η οποία εμφανίστηκε διατεθειμένη να συμμετάσχει στο δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι η συνεισφορά της θα κατευθυνθεί αποκλειστικά σε μη στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας.

Οι διαφωνίες αποτυπώνονται με διαφορετικό τρόπο και στη στάση της Ιταλίας. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτική ως προς τις προοπτικές συμφωνίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εκτιμώντας ότι οι δύο πλευρές απέχουν σημαντικά από έναν συμβιβασμό.

Θέλουν προσοχή τα λόγια της Μελόνι

«Είμαστε έτη φωτός μακριά από μια λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ρώμη δεν προτίθεται να αποδεχθεί μια συμφωνία βάσει της οποίας θα συνεισφέρει περισσότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό, λαμβάνοντας μικρότερα κονδύλια.

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Λίγο πριν από τη Σύνοδο, η Μελόνι συντόνισε, μαζί με τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν, τη συνάντηση των λεγόμενων «Φίλων της Συνοχής», των κρατών που επιδιώκουν να διατηρήσουν ισχυρή χρηματοδότηση για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις περιφερειακές πολιτικές.

Η Ιταλία τάσσεται υπέρ της προστασίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των ταμείων συνοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα από όσα εισπράττουν ζητούν περιορισμό των δαπανών και ανακατανομή των πόρων προς την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα.

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Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έθεσε και τη διάσταση της περιφερειακής ασφάλειας, με αφορμή την ουκρανική επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό πλοίο στα ανοικτά των λιβυκών ακτών.

Προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν πρέπει να επεκταθεί στη Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η στήριξη προς την Ουκρανία δεν μπορεί να αποσυνδέεται από την ανάγκη προστασίας της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όπως ανέφερε, σκοπεύει να μεταφέρει τις ιταλικές ανησυχίες και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Την ίδια ώρα, ένας επιπλέον παράγοντας επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις: η πιθανότητα επικράτησης της Μαρίν Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς έχει ταχθεί υπέρ της μείωσης της γαλλικής συνεισφοράς στον κοινοτικό προϋπολογισμό και της διακοπής της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία.

Το πρόβλημα Γαλλίας – Γερμανίας

Το Βερολίνο επιδιώκει, συνεπώς, να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων για τη χρηματοδότηση του Κιέβου με ειδική πλειοψηφία, αντί της σημερινής απαίτησης ομοφωνίας, η οποία δίνει σε κάθε κράτος τη δυνατότητα άσκησης βέτο.

Η συζήτηση, πάντως, δεν είναι απαλλαγμένη από επιφυλάξεις, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φοβούνται ότι η υπερβολική εστίαση στο ενδεχόμενο μιας προεδρίας Λεπέν μπορεί να ενισχύσει το πολιτικό της αφήγημα και να μετατρέψει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις σε επιχείρημα της προεκλογικής της εκστρατείας.

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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κάλεσε τους ηγέτες να επιδείξουν πνεύμα συμβιβασμού, επιδιώκοντας συμφωνία έως το τέλος του έτους.

Το εγχείρημα, ωστόσο, μόνο εύκολο δεν προμηνύεται.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να στηρίξει την Ουκρανία και ταυτόχρονα να διατηρήσει την εσωτερική της συνοχή, η Σύνοδος των Βρυξελλών αναδεικνύει το κεντρικό δίλημμα της επόμενης ημέρας: πόσο ενωμένη μπορεί να παραμείνει η Ευρώπη όταν καλείται να πληρώσει το τίμημα των στρατηγικών της επιλογών;