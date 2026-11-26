Δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα επιχείρησαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η ένοικος του διαμερίσματος έλαβε τις πρώτες βοήθειες λόγω εισπνοής καπνού

Φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο διαμερίσματος στην οδό Ανδρομάχης στην Καλλιθέα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ξεκίνησε από λαμπάκια χριστουγεννιάτικου στολισμού.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού.

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Παράλληλα, στο σημείο έφτασε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ένοικο του διαμερίσματος, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση αναστάτωσης και είχε εισπνεύσει καπνό.