Η πρώην βουλευτής επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη εγγραφεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι ο προοδευτικός χώρος χρειάζεται ενότητα και αλλαγή

Στο RAW ο Δήμος Βερύκιος φιλοξενεί την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία μιλά μεταξύ άλλων για την παραίτησή της από τη Βουλή και το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την επιστροφή της στον χώρο της ψυχικής υγείας, τη σχέση της με τον Πασχάλη Τσαρούχα, αλλά και για την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το 2015.

Απαντώντας, αρχικά, σε ερώτηση για τη σχέση της με τον Πασχάλη Τσαρούχα, η Κατερίνα Νοτοπούλου ανέφερε ότι είναι «ένας πολύ δοτικός άνθρωπος» που αγαπά, θαυμάζει και καμαρώνει, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν τέλειες ιστορίες» και «δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κόστος»

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Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην πολιτική, σημείωσε ότι έχει κερδίσει συνοδοιπόρους, φίλους και συντρόφους, υπογραμμίζοντας: «Δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι υπάρχει πολλή υποκρισία στον χώρο της πολιτικής». Τόνισε ότι «μπορώ να τους κοιτάξω όλους στα μάτια», ξεκαθάρισε πως δεν αφήνει ούτε τη Θεσσαλονίκη ούτε την Αριστερά και αποκάλυψε ότι έχει εγγραφεί στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα: «Ένα κόμμα δεν είναι το σπίτι μας, είναι μια συλλογικότητα. Είναι ένας χώρος όπου βρίσκεσαι με ανθρώπους που πιστεύεις τα ίδια πράγματα, που συμφωνείς, με τους οποίους αγωνίζεσαι μαζί». Στάθηκε επίσης στον κίνδυνο της ακροδεξιάς και στην ανάγκη τα σχολεία και τα παιδιά να στηρίζονται με φροντίδα και ψυχολόγους, «όχι με ποινές, όχι με αυστηροποίηση».

Η εικόνα, ο σεξισμός και οι δοκιμασίες

Αναφερόμενη στην εξωτερική της εμφάνιση και τις διακρίσεις, είπε: «Με εξοργίζει ότι στην Ελλάδα οι γυναίκες ακόμα και σήμερα χρειάζεται να αποδείξουν πράγματα που ένας άντρας δεν θα καλείται ποτέ να τα αποδείξει». Ξεκαθάρισε ότι προσπάθησε να χτίσει στιβαρά πολιτικά επιχειρήματα αντί να στηριχθεί στη γοητεία της και τόνισε πως «αν είναι fake news προσωπικά τα πετάω στα σκουπίδια».

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Μιλώντας για την ακοή της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τόνισε:«Δεν τα ξεπερνάς, τα κουβαλάς. Είτε τις αναπηρίες, είτε τα προβλήματα, είτε τους πόνους, είτε τα τραύματα. Είτε τους φόβους, τα κουβαλάς. Και με έναν τρόπο μικραίνουν τα ασήμαντα και μεγαλώνουν άλλα πράγματα». Υπογράμμισε επίσης ότι την πεισμώνει η αδικία που βιώνουν ευάλωτοι άνθρωποι, όπως οι γονείς παιδιών με βαριά αναπηρία.

Το 2015, η ψυχική υγεία και η έξοδος από τη Βουλή

Η πρώην βουλευτής θυμήθηκε την αιφνίδια περιπέτεια της υγείας της το 2015, λέγοντας πως όταν αρρώστησε «ένιωθα ότι τελείωσε η ζωή, κάτι τέτοιο έλεγαν και τα ιατρικά δεδομένα», αλλά και την παραίτησή της από τη Βουλή, σημειώνοντας ότι υπάρχει ζωή και μετά την κοινοβουλευτική παρουσία: «Ίσως και περισσότερη». Όπως είπε, κάνει τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα ξανά στον χώρο της ψυχικής υγείας, ολοκληρώνει δεύτερο μεταπτυχιακό και ξεκινά διδακτορικό.

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Επανέρχοντας στον Πασχάλη Τσαρούχα, σημείωσε πως «όλα είναι βαθιά σε αυτή τη σχέση, τα νοήματα και τα αισθήματα», ενώ για την παραίτησή της από τη Βουλή ξεκαθάρισε: «Δεν παραιτήθηκα επειδή είπε ο Τσίπρας παραιτηθείτε. Ήμουν σε ένα πολιτικό κόμμα που άλλαξε. Θεωρούσα ότι υπάρχει πολιτική και κομματική αναντιστοιχία και δεν μπορούσα να λέω ψέματα στους συμπολίτες μου… Δεν είμαι στην πολιτική για τη βουλευτική έδρα».

Τέλος, είπε ότι πιστεύει στη μεγάλη πολιτική αλλαγή και χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο εγχείρημα αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.