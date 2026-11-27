Περισσότερες από 4.600 αιτήσεις υπεβλήθησαν μέσα σε μόλις 44 ημέρες από ανθρώπους που πήραν την απόφαση να μετακομίσουν σε περιοχές μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην ελληνική περιφέρεια παίρνει διαστάσεις, με χιλιάδες νοικοκυριά να διεκδικούν την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για μια νέα αρχή σε περιοχές που δίνουν μάχη με τη δημογραφική συρρίκνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ζήτηση ξεπερνά, ήδη, κατά πολύ τον στόχο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς οι αιτήσεις μετεγκατάστασης σε 11 Περιφερειακές Ενότητες είναι τουλάχιστον τετραπλάσιες των διαθέσιμων θέσεων. Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη δυναμική του προγράμματος και φέρνουν στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσοι από όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κάνουν τελικά το βήμα της μόνιμης εγκατάστασης στην περιφέρεια; Αλλωστε, στο πιλοτικό πρόγραμμα που έτρεξε μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου, από τις περίπου 600 αιτήσεις που κατατέθηκαν τελικά μόλις δύο (!) εγκρίθηκαν.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους «ΤΑ ΝΕΑ», μέχρι και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, είχαν υποβληθεί συνολικά 4.681 αιτήσεις, με τη μεγαλύτερη κινητικότητα να καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, η οποία συγκεντρώνει 738 αιτήσεις. Ακολουθούν το Κιλκίς με 563, ο Εβρος με 560 και τα Ιωάννινα με 542 αιτήσεις. Δράμα, Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Θεσπρωτία και Φλώρινα συμπληρώνουν τη λίστα των περιοχών που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα. Η επιλεξιμότητα, βέβαια, αφορά συγκεκριμένους δήμους και δημοτικές ενότητες και όχι υποχρεωτικά το σύνολο κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Τα στοιχεία

«Το δημογραφικό αφορά και τον χρόνο και τον χώρο. Τον χρόνο, γιατί αφορά τις επόμενες γενιές. Τον χώρο, γιατί αφορά τους τόπους όπου αυτές θα ζήσουν και θα δημιουργήσουν. Σε αυτή τη δεύτερη διάσταση επικεντρώνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης. Οι περίπου 4.700 αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί δείχνουν ότι για πολλούς συμπολίτες μας η μόνιμη εγκατάσταση εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων αποτελεί μια προοπτική που εξετάζουν σοβαρά. Ξεκινήσαμε πιλοτικά από τον Εβρο και επεκτείναμε το πρόγραμμα σε δέκα ακόμη Περιφερειακές Ενότητες: Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Διευρύναμε τα κριτήρια συμμετοχής, καταργήσαμε την προϋπόθεση απασχόλησης στον τόπο εγκατάστασης και χορηγούμε οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με προκαταβολή του 50%, ώστε να διευκολύνουμε την κάλυψη των πρώτων εξόδων της μετακόμισης.

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Σταδιακά θα εντάξουμε στο πρόγραμμα και άλλες περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση, δηλώνει στα «ΝΕΑ» η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Συμπληρώνει δε πως ένα οικονομικό κίνητρο δεν αρκεί για να πειστούν περισσότεροι πολίτες να εγκατασταθούν στην περιφέρεια. «Γι’ αυτό συνδυάζουμε τη δημογραφική πολιτική με παρεμβάσεις για την προσιτή στέγη, την ενίσχυση της απασχόλησης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Θέλουμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, τη δυνατότητα να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στον τόπο όπου επιθυμούν».

Το πρόγραμμα

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό που πληροί τις προϋποθέσεις και μεταφέρει μόνιμα την κατοικία του σε επιλέξιμη περιοχή. Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για την κάλυψη των αρχικών εξόδων μετακόμισης.

Ηδη, στο υπουργικό επιτελείο εξετάζουν τη διεύρυνση των 11 αυτών Περιφερειακών Ενοτήτων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πάντως, ο επόμενος κύκλος του προγράμματος αναμένεται να εστιάσει στα μικρά νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο μπαίνουν νησιά που έχουν δει τον μόνιμο πληθυσμό τους να μειώνεται δραματικά, όπως είναι οι Οινούσσες, η Κάσος, το Καστελλόριζο, η Τήλος, οι Φούρνοι Ικαρίας, οι Λειψοί, η Σίκινος, η Σύμη και η Χάλκη.