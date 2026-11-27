Ο Αρκάς σατιρίζει τα media επισημαίνοντας πως η ίδια είδηση μπορεί να αποκτήσει διαφορετική «βαρύτητα» ανάλογα με την ώρα και την εκπομπή που την παρουσιάζει

Με τον δικό του καυστικό τρόπο σχολιάζει για ακόμη μία φορά την τηλεοπτική πραγματικότητα ο Αρκάς, μέσα από το νέο του σκίτσο.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται η θεματολογία των τηλεοπτικών εκπομπών και η εναλλαγή των ειδήσεων ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

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«Το πρωί το λένε κουτσομπολιό. Το μεσημέρι αποκλειστικό. Το βράδυ πρώτο θέμα», αναφέρει χαρακτηριστικά το σκίτσο, με μια φράση που συμπυκνώνει τη σατιρική ματιά του δημιουργού για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται και αξιολογείται η ίδια θεματολογία στη μικρή οθόνη.

Με τρεις σύντομες προτάσεις, ο Αρκάς σχολιάζει τα τηλεοπτικά αντανακλαστικά και τη διαφορετική «βαρύτητα» που μπορεί να αποκτήσει μια είδηση ανάλογα με την ώρα και την εκπομπή που την παρουσιάζει.