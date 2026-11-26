Η πρώην σύντροφος του 42χρονου ζητά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων να απαγορευτεί σε εκείνον και σε δύο συγγενείς του κάθε επικοινωνία μαζί της λόγω συνεχιζόμενων απειλών

Ένα ακόμη δικαστικό μέτωπο ανοίγει για τον 42χρονο που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία του 75χρονου πατέρα του, Γιώργου Καριώτη. Η πρώην σύντροφός του προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του ίδιου και δύο συγγενών του, καταγγέλλοντας ότι δέχεται απειλές για τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η αίτηση κατατέθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2026 στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο 42χρονος εξακολουθεί να επικοινωνεί μαζί της μέσα από τη φυλακή, μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων, απειλώντας ότι θα τη σκοτώσει μόλις αποφυλακιστεί. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι απειλές δέχεται και από δύο συγγενείς του.

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Η συζήτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00.

Ζητά να μην την πλησιάζουν σε απόσταση 100 μέτρων

Με την αίτησή της, η γυναίκα ζητά να απαγορευτεί και στους τρεις οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται.

Συγκεκριμένα, ζητά να διακοπούν τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα μέσω Messenger και Viber, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, αλλά και κάθε άλλη μορφή γραπτής, προφορικής, ηχητικής ή βιντεοσκοπημένης επικοινωνίας, ανεξαρτήτως περιεχομένου και σκοπού.

Παράλληλα, ζητά να τους απαγορευτεί να την πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Για κάθε παραβίαση των περιοριστικών όρων ζητά να επιβληθεί σε καθέναν χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

Επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο και εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, ζητά την έκδοση προσωρινής διαταγής με τους ίδιους όρους, μέχρι την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

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Η σχέση από το 2018 και οι καταγγελίες για απειλές

Η αιτούσα και ο 42χρονος γνωρίστηκαν το 2018 μέσω κοινής γνωστής, την περίοδο που εκείνος εργαζόταν ως εργάτης σε απορριμματοφόρο. Από τότε διατηρούσαν σχέση.

Στην αίτησή της, η γυναίκα περιγράφει τον πρώην σύντροφό της ως χειριστικό και βίαιο, ενώ υποστηρίζει ότι ήδη από το 2020 είχε απειλήσει τη ζωή της ίδιας και μελών της οικογένειάς της.

Όπως καταγγέλλει, οι απειλές δεν σταμάτησαν ούτε μετά την προφυλάκιση και την καταδίκη του. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι συνεχίζει να δέχεται τηλεφωνήματα και μηνύματα από το κατάστημα κράτησης, στα οποία ο 42χρονος φέρεται να την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει όταν βγει από τη φυλακή.

Παράλληλα, αναφέρει ότι και οι δύο συγγενείς του επικοινωνούν επανειλημμένα μαζί της με απειλητικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, να μην μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη ζωή της.

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Η δολοφονία του 75χρονου πατέρα και οι δύο καταδίκες

Η υπόθεση για την οποία ο 42χρονος βρίσκεται στη φυλακή αφορά τη δολοφονία του πατέρα του, Γιώργου Καριώτη, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός στο σπίτι του στις 14 Ιουνίου 2022.

Το σώμα του 75χρονου βρέθηκε μπρούμυτα, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα με μαύρο κορδόνι, ενώ τα ευρήματα παρέπεμπαν σε θάνατο από ασφυξία. Ο χρόνος τέλεσης της ανθρωποκτονίας προσδιορίστηκε από το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου έως τα μεσάνυχτα της 13ης Ιουνίου 2022. Από το σπίτι είχαν εξαφανιστεί περίπου 34.000 ευρώ και ένα πουγκί με χρυσές λίρες.

Ο γιος του θύματος συνελήφθη το 2023 και το 2024 καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία. Εκτίει την ποινή του από τις 13 Μαΐου 2024, ενώ η έφεσή του εκκρεμεί.

Στις 7 Ιουνίου 2025 συνελήφθη για την ίδια υπόθεση και ένας 41χρονος, καθώς γενετικό υλικό του είχε ταυτοποιηθεί σε δείγματα από τον βρόχο που βρέθηκε στον λαιμό του θύματος, αλλά και σε αιματοβαμμένη πετσέτα.

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Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, ο 41χρονος δήλωσε ενώπιον άλλου δικαστηρίου, σε διαδικασία για διαφορετική υπόθεση, ότι σκότωσε μόνος του τον Γιώργο Καριώτη και πως ο γιος του δεν είχε καμία εμπλοκή. Λίγες ημέρες αργότερα, μάλιστα, δημοσιοποιήθηκε ηχητικό από τη φυλακή, στο οποίο φέρεται να μιλά για χρήματα που του είχαν προσφερθεί προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη της δολοφονίας.

Δις ισόβια στον 41χρονο, ισόβια και στον γιο του θύματος

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ήρθε στις 2 Νοεμβρίου 2026, όταν ολοκληρώθηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο με την καταδίκη και των δύο κατηγορουμένων.

Ο 41χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία και ληστεία, κατά πλειοψηφία 6 προς 1, και καταδικάστηκε σε δις ισόβια.

Από την πλευρά του, ο 42χρονος δικαζόταν στη συγκεκριμένη διαδικασία μόνο για τη ληστεία. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο με πλειοψηφία 4 προς 3 και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη, παρά τον ισχυρισμό του συγκατηγορουμένου του ότι είχε ενεργήσει μόνος του.