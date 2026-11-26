Τα προβλήματα συνεχίζονται για την Εθνική Ελλάδας, η οποία εκτός από την ήττα από τη Γεωργία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καλείται να διαχειριστεί και δύο νέους τραυματισμούς.

Ο Ντίνος Μήτογλου υπέστη θλάση οπίσθιου δικέφαλου μηριαίου, ενώ ο Νίκος Χουγκάζ αποκόμισε διάστρεμμα από την αναμέτρηση.

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Ο Μήτογλου τραυματίστηκε στις αρχές της παράτασης, έπειτα από μια ιδιαίτερα άσχημη πτώση στο παρκέ, με τις εξετάσεις να δείχνουν θλάση στον οπίσθιο δικέφαλο μηριαίο.

Από την πλευρά του, ο Χουγκάζ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο, καθώς υπέστη διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι δύο τραυματισμοί αποτελούν επιπλέον πλήγμα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία γνώρισε μια οδυνηρή ήττα, χάνοντας στην παράταση μια αναμέτρηση που είχε τη δυνατότητα να κερδίσει.

Η Εθνική βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.