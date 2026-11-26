Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε οδυνηρή ήττα με 92-88 από τη Γεωργία στην παράταση, στο T-Center, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Παρότι η «γαλανόλευκη» βρέθηκε κοντά στη νίκη και κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο, δεν διαχειρίστηκε σωστά τις κρίσιμες στιγμές της παράτασης, με αποτέλεσμα να χάσει ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

Καθοριστική αποδείχθηκε η αποβολή του Κώστα Αντετοκούνμπο με αντιαθλητικό φάουλ, σε ένα σημείο όπου η Ελλάδα είχε αποκτήσει προβάδισμα επτά πόντων. Η ήττα περιπλέκει σημαντικά την προσπάθεια πρόκρισης, καθώς πλέον η Εθνική χρειάζεται νίκες στα επόμενα παιχνίδια της, αλλά και συνδυασμό αποτελεσμάτων από τους αντιπάλους της. Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων είχαν επίσης οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκος Χουγκάζ.

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Η βαθμολογία του ομίλου

Ομάδα Νίκες-Ήττες Ουκρανία 6-2 Ισπανία 6-3 Γεωργία 6-3 Ελλάδα 4-5 Μαυροβούνιο 4-5 Πορτογαλία 4-4

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Ντόρσεϊ, Λούντζη, Παπανικολάου, Μήτογλου και Κώστα Αντετοκούνμπο στην αρχική πεντάδα. Η Ελλάδα επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την παρουσία της κοντά στο καλάθι, ενώ ο Ντόρσεϊ έδωσε σημαντικές λύσεις και από την περιφέρεια. Με καλή αμυντική λειτουργία στο τελευταίο κομμάτι της πρώτης περιόδου, η Εθνική έκλεισε το δεκάλεπτο στο 27-20.

Η Γεωργία, ωστόσο, αντέδρασε γρήγορα. Με εύστοχα σουτ από την περιφέρεια και εκμεταλλευόμενη τα κενά στην ελληνική άμυνα, ανέτρεψε την κατάσταση και πέρασε μπροστά με 29-30. Η προσπάθεια και η ενέργεια των παικτών του Σπανούλη κράτησαν την Ελλάδα κοντά στο σκορ, όμως τα λάθη και η αποτελεσματικότητα των φιλοξενούμενων έδωσαν στη Γεωργία το προβάδισμα με τρεις πόντους στο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο η Εθνική ανέβασε την έντασή της. Ο Κώστας Παπανικολάου μείωσε τη διαφορά στον πόντο, ενώ ο Καλαϊτζάκης έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα, γράφοντας το 59-57. Η Γεωργία, όμως, απάντησε με δύο διαδοχικά καλάθια και έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 61-59.

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Το τέταρτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, μέχρι που ο Βασίλης Τολιόπουλος με τρίποντο έφερε το παιχνίδι στο 68-68, με την ελληνική άμυνα να βγάζει στη συνέχεια μια σημαντική κατοχή. Η Γεωργία κατάφερε να πάρει διαφορά τεσσάρων πόντων, όμως η Εθνική δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Ελλάδα έκλεψε την μπάλα και ο Ντόρσεϊ κέρδισε δύο βολές, ευστοχώντας στη μία. Ακολούθησε άστοχη προσπάθεια των φιλοξενούμενων, ενώ στη συνέχεια ο γκαρντ της Εθνικής κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρεις βολές. Παρότι έχασε μία από αυτές, με τις δύο εύστοχες έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στο 75-75. Η Γεωργία δεν κατάφερε να σκοράρει στην τελευταία της επίθεση και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση.

Η παράταση και το καθοριστικό αντιαθλητικό

Η Ελλάδα ξεκίνησε ιδανικά το έξτρα πεντάλεπτο. Ο Μήτογλου κάρφωσε, αλλά στη συνέχεια τραυματίστηκε και αποχώρησε από το παιχνίδι. Ο Τολιόπουλος αύξησε το ελληνικό προβάδισμα, ενώ ο Μιχάλης Λούντζης με δικό του σερί πέντε αναπάντητων πόντων έφερε την Εθνική στο +7.

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Η Γεωργία έχασε μάλιστα δύο βολές με τον Ριντ, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για την ελληνική ομάδα. Τα λάθη και το αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο άλλαξαν τη ροή της παράτασης, δίνοντας στους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να επιστρέψουν. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και γνώρισε την ήττα με 92-88.

Δύσκολος δρόμος για την πρόκριση

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Εθνική υποχώρησε στο 4-5 και η προσπάθειά της για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 έγινε σαφώς πιο δύσκολη. Το επόμενο παιχνίδι της είναι απέναντι στην Ισπανία, εκτός έδρας, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 19:00.

Στη συνέχεια, η Ελλάδα θα χρειαστεί να διεκδικήσει τη νίκη και απέναντι στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, ενώ θα εξαρτάται και από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων του ομίλου, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση.