Στην Αυστρία ο Μπάρτος Μαζούρεκ πέτυχε και τα δύο γκολ της Σάλτσμπουργκ στη νίκη με 2-0 επί της Αραράτ-Αρμενίας, ενώ στο Βέλγιο σημειώθηκε η μοναδική ισοπαλία

Έξι αναμετρήσεις άνοιξαν το πρόγραμμα της Πέμπτης (26/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τη Βικτόρια Πλζεν να σημειώνει την πιο ευρεία νίκη της βραδιάς, διαλύοντας με 4-0 την Μπενφίκα στην Τσεχία. Η Μπόρνμουθ πέτυχε σπουδαία ανατροπή στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, παρότι αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα με αριθμητικό μειονέκτημα, ενώ η Μαρσέιγ πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Λέφσκι Σόφιας.

Εκτός έδρας τρίποντο πανηγύρισε και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία πέρασε με 2-0 από το Ζάγκρεμπ απέναντι στην Ντιναμό. Στην Αυστρία, η Σάλτσμπουργκ επικράτησε με το ίδιο σκορ της Αραράτ-Αρμενίας, με τον Μπάρτος Μαζούρεκ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ομάδας του. Η μοναδική ισοπαλία της βραδιάς καταγράφηκε στο Βέλγιο, όπου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Λεχ Πόζναν έμειναν στο 2-2.

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Βικτόρια Πλζεν – Μπενφίκα 4-0: Τεσσάρα των Τσέχων

Η Βικτόρια Πλζεν πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Μπενφίκα, φτάνοντας σε μια εμφατική νίκη με 4-0. Οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν ένα εξαιρετικό διάστημα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου για να αποκτήσουν ισχυρό προβάδισμα.

Ο Πάτρικ Χροσόφσκι άνοιξε το σκορ στο 30ο λεπτό, ενώ στο 43′ ο Πρινς Άντου διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ένα λεπτό αργότερα, ο Κριστόφ Καμπόνγκο έκανε το 3-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση των Τσέχων.

Ο Καμπόνγκο χτύπησε ξανά με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στο 46ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 και ολοκληρώνοντας μια βραδιά που η Μπενφίκα θα θέλει να ξεχάσει.

Θέλτα – Μπόρνμουθ 1-2: Ανατροπή με δέκα παίκτες

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Θέλτα στο Βίγκο, παρότι αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 23ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 19′, όταν ο Γιάγο Άσπας αξιοποίησε την πάσα του Χάβι Ρουέδα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Λίγο αργότερα, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τους Άγγλους, καθώς ο Μπαφοντέ Ντιακιτέ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR.

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Παρά το γεγονός ότι έπαιζε με δέκα ποδοσφαιριστές, η Μπόρνμουθ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Άλβαρο Ροντρίγκες ισοφάρισε με κεφαλιά στο 47ο λεπτό, ενώ η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 78′, όταν ο Ραγιάν βρήκε δίχτυα έπειτα από συνεργασία των Τριφέρ και Ταβερνιέ. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με ένα πολύτιμο τρίποντο από την Ισπανία.

Μαρσέιγ – Λέφσκι Σόφιας 1-0: Ο Γκουιρί έκρινε την αναμέτρηση

Η Μαρσέιγ πήρε τη νίκη απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας με 1-0 στο «Βελοντρόμ», σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από την άσπρη βούλα.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Αμίν Γκουιρί στο 28ο λεπτό, ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι. Οι Γάλλοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και πρόσθεσαν τρεις βαθμούς στη συγκομιδή τους.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2: Πέρασμα από την Κροατία

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο Ζάγκρεμπ και επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό. Οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τον Μάλικ Τίλμαν να ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό.

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Η γερμανική ομάδα βρήκε και δεύτερο γκολ λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 45′, ο Τζάρελ Κουάνσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Σάλτσμπουργκ – Αραράτ-Αρμενίας 2-0: Πρωταγωνιστής ο Μαζούρεκ

Η Σάλτσμπουργκ επικράτησε με 2-0 της Αραράτ-Αρμενίας, με τον Μπάρτος Μαζούρεκ να υπογράφει τη νίκη των Αυστριακών.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, ο Μαζούρεκ βρήκε δύο φορές δίχτυα μέσα σε τέσσερα λεπτά. Αρχικά στο 47′ και στη συνέχεια στο 51′, αξιοποιώντας τις δημιουργίες των Λεάντρο Μοργκάλα και Σουμαϊλά Ντιαμπατέ αντίστοιχα. Η Σάλτσμπουργκ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, ενώ η Αραράτ δεν κατάφερε να βρει απάντηση.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Λεχ Πόζναν 2-2: Μοιρασιά στο Βέλγιο

Η μοναδική ισοπαλία των έξι αναμετρήσεων σημειώθηκε στο Βέλγιο, όπου Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Λεχ Πόζναν αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.

Οι Πολωνοί μπήκαν δυνατά και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα σε τρία λεπτά. Ο Γιανίκ Αγκνέρο άνοιξε το σκορ στο 15′, ενώ ο Λουίς Πάλμα έκανε το 0-2 στο 18′.

Η Ουνιόν αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ραούλ Φλορούτς μείωσε στο 54ο λεπτό και ο Κέβιν Ροντρίγκες ισοφάρισε στο 66′, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.