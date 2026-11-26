Ο Έλληνας διεθνής φορ διαμόρφωσε το σκορ στο 3-0 στην αναμέτρηση για τη League Phase του Conference League με δυνατό σουτ έπειτα από ασίστ του Οσμάν στο εξήντα ένα

Το όνομά του στη λίστα των σκόρερ πρόσθεσε ο Μπάμπης Κωστούλας στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, για τη League Phase του Conference League.

Στο 61ο λεπτό, ο Οσμάν έβγαλε την ασίστ από την αριστερή πλευρά και ο Έλληνας διεθνής φορ υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Με δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία, ο Κωστούλας νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για τους «Γλάρους».

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