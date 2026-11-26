Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να παρατάξει τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια και τους Φούντα και Νους στην επίθεση για την αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την Άντερλεχτ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να πάρει τη νίκη που θα διατηρήσει ζωντανές τις πιθανότητές του για πρόκριση στην επόμενη φάση. Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα των Κρητικών.

Ο Έλληνας τεχνικός παρατάσσει τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια, με τους Νικολάου, Σιέλη, Κωστούλα και Ντίκμαν στην αμυντική γραμμή. Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος, ενώ οι Αθανασίου και Αϊτόρ θα πλαισιώσουν επιθετικά τους Φούντα και Νους.

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Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Λίλο, Νικολάου, Σιέλης, Κωστούλας, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αϊτόρ, Φούντας, Νους.