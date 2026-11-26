Η σουηδική διπλωματία κατέκρινε επίσης το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας ενός Αμερικανο-ουκρανού πολίτη στη Δανία, το οποίο η Δανία απέδωσε στη Ρωσία στις 20 Νοεμβρίου

Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι κάλεσε σήμερα τον πρέσβη της Ρωσίας για να διαμαρτυρηθεί για την πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου από ρωσικούς πυραύλους, και για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας ενός Αμερικανο-ουκρανού πολίτη στο έδαφος της Δανίας.

“Ο πρέσβης κλήθηκε για να του γνωστοποιηθεί η θέση της Σουηδίας κατά της παραβίασης του πολωνικού εναερίου χώρου που έλαβε χώρα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου”, δήλωσε το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

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Τρεις ρωσικοί πύραυλοι κρουζ συνετρίβησαν στη νοτιοδυτική Πολωνία, στα σύνορα με την Ουκρανία, την περασμένη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν θύματα.

“Τα σχέδια δολοφονίας ενός Αμερικανο-ουκρανού πολίτη στο έδαφος της Δανίας, τα οποία η Δανία απέδωσε στη Ρωσία στις 20 Νοεμβρίου, καταδικάστηκαν επίσης” από τη σουηδική διπλωματία ενώπιον του Ρώσου πρέσβη, αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Η Δανία – η οποία υποστηρίζει σθεναρά την Ουκρανία – κατηγόρησε τη Ρωσία, την ίδια μέρα, ότι είχε προετοιμάσει την απόπειρα δολοφονίας στο έδαφός της ενός Ουκρανού ράπερ που έχει και αμερικανική υπηκοότητα. Η δολοφονία αυτή επρόκειτο να γίνει κατά τη διάρκεια συναυλίας στα προάστια της Κοπεγχάγης με τη βοήθεια μιας εγχώριας εγκληματικής συμμορίας. Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε τότε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας και του γνωστοποίησε την απέλαση εντός επτά ημερών του Ρώσου στρατιωτικού ακολούθου.

“Η Σουηδία εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους συμμάχους της, Πολωνία και Δανία. Οι απόπειρες της Ρωσίας να διχάσει την Ευρώπη και να υπονομεύσει τη στήριξη στην Ουκρανία είναι καταδικασμένες σε αποτυχία”, δήλωσε η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ

“Θα συνεχίσουμε την υποστήριξή μας στην Ουκρανία, που είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας στην εξωτερική πολιτική”, πρόσθεσε.