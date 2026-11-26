Ο απόστρατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής Μάρκος Τζωρτζινάκης ορκίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) για το μεταπτυχιακό του στην Πολιτική Επιστήμη, συμπληρώνοντας είκοσι χρόνια σπουδών

Στα 67 του χρόνια και μετά από είκοσι χρόνια συνεχών σπουδών με έξι πτυχία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο απόστρατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής Μάρκος Τζωρτζινάκης ορκίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) και από το μεταπτυχιακό της Πολιτικής Επιστήμης, συνεχίζοντας ακάθεκτος την πορεία του στη γνώση.

Ήταν αρχές Δεκέμβρη του 2006 όταν το Μάρκος Τζωρτζινάκης εντάχθηκε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας από το οποίο αποφοίτησε, ενώ συνέχισε τις σπουδές του διαδοχικά στα τμήματα Πολιτικής Επιστήμης, ιστορίας και αρχαιολογίας, φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών και στη συνέχεια επανήλθε στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας ακολουθώντας τώρα τον τομέα της αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης.

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«Συμπληρώνονται σε λίγες μέρες 20 χρόνια συνεχούς φοιτητικής ιδιότητας. Να ευχαριστήσω θερμά και δημόσια τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου τον κ. Γιάννη Καραγιάννη, καθηγητή του τμήματος πολιτικής επιστήμης, ο οποίος συνεχώς ήταν σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα, απορία μου και να με ενθαρρύνει στη συνέχεια της συγγραφής της εργασίας», ανέφερε σε δηλώσεις του στο CRETA24 ο κ. Τζωρτζινάκης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην τεράστια συνδρομή από την οικογένεια του και δήλωσε ότι για εκείνον η όρεξη για γνώση δεν τελειώνει ποτέ και το διάβασμα είναι πλέον μια συνήθεια.

«Οι καθηγητές και συμφοιτητές με αντιμετώπιζαν ανεξάρτητα από την ηλικία και αυτό είναι και το ζητούμενο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πήχης μπαίνει ο ίδιος για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και είναι και ένας εθισμός το να καταφέρνεις να υπερπηδάς τον κοινό πήχη και όχι να τον βάζει ο καθένας στα μέτρα τα δικά του. Η εμπειρία μου είναι μοναδική, χαίρομαι για αυτή και το υπερηφανεύομαι».

Η πορεία του 67χρονου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν τελειώνει εδώ, καθώς βρίσκεται στο 7ο εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αυτή τη φορά με κατεύθυνση την Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης