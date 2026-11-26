Η ένταση ξεκίνησε στο 25ο λεπτό όταν οπαδοί της τουρκικής ομάδας επιχείρησαν να ανοίξουν σημαίες της Παλαιστίνης, προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας στο γήπεδο

Ένταση επικράτησε στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στο Μπατούμι της Γεωργίας, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διακοπεί προσωρινά για περίπου 30 λεπτά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Μπεσίκτας επιχείρησαν να ανοίξουν σημαίες της Παλαιστίνης, με την αστυνομία να επεμβαίνει στις εξέδρες. Η ένταση οδήγησε τους διαιτητές στην απόφαση να διακόψουν την αναμέτρηση και να αποχωρήσουν προς τα αποδυτήρια, ενώ οι αρμόδιες αρχές αξιολογούσαν την κατάσταση.

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Το παιχνίδι σταμάτησε στο 25ο λεπτό, με την αστυνομία της Γεωργίας να επεμβαίνει κατά των οπαδών της τουρκικής ομάδας. Την ίδια στιγμή, από τα μεγάφωνα του γηπέδου μεταδόθηκε έκκληση προς τους φιλάθλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην πετούν αντικείμενα.

«Δεν θα επιτρέψουν να διεξαχθεί ο αγώνας! Παρακαλούμε, παραμείνετε ψύχραιμοι. Παρακαλούμε, παραμείνετε ψύχραιμοι και μην πετάτε αντικείμενα. Επιστρέψτε στον αγωνιστικό χώρο», ακούστηκε χαρακτηριστικά από τα μεγάφωνα.

Τελικά, έπειτα από περίπου μισή ώρα και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις, ο Δανός διαιτητής Μόρτεν Κρογκ έδωσε εντολή στις δύο ομάδες να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, με την αναμέτρηση να συνεχίζεται κανονικά.