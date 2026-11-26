Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν σε άθλια κατάσταση από αστυνομικούς, που αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος έπειτα από ειδοποίηση γειτόνων

Αίτηση στην Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να της επιστραφούν τα δύο παιδιά της, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, κατέθεσε την Πέμπτη (26/11) η 22χρονη μητέρα, η οποία μόλις χθες Τετάρτη καταδικάστηκε μαζί με τον 25χρονο σύντροφό της σε φυλάκιση 9 μηνών με τριετή αναστολή για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, από κοινού και κατά συρροή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνήγορός της στην ΕΡΤ3, μετά την αποχώρησή τους από το δικαστήριο, η 22χρονη και ο σύντροφός της μετέβησαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται τα δύο παιδιά υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης. Ωστόσο, δεν τους επετράπη να έρθουν σε επαφή μαζί τους.

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Η μητέρα εξακολουθεί να υποστηρίζει, ότι αναγκάστηκε να αφήσει τα παιδιά μόνα στο σπίτι λόγω έκτακτης ανάγκης. Όπως ισχυρίζεται, είχε αποβάλει, παρουσίασε αιμορραγία και χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκε κατά τη δικαστική διαδικασία, ενώ στις απολογίες του ζευγαριού εντοπίστηκαν αντιφάσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα δύο παιδιά έμειναν χωρίς επίβλεψη για περισσότερες από πέντε ώρες.

Πώς εντοπίστηκαν τα δύο παιδιά στους Αμπελόκηπους

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν το περασμένο Σάββατο από αστυνομικούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους, έπειτα από ειδοποίηση γειτόνων που άκουγαν επί ώρες τα παιδιά να κλαίνε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα δύο ανήλικα βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση, ήταν βρώμικα και πεινασμένα, ενώ το διαμέρισμα παρουσίαζε εικόνα έντονης ακαταστασίας και ρύπανσης.

Έκτοτε παραμένουν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για λόγους προστατευτικής φύλαξης. Η τύχη τους και το ενδεχόμενο επιστροφής τους στη μητέρα θα κριθούν μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας που έχει παραγγείλει η Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.