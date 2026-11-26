Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανέφερε πως η επιλογή των νέων προσώπων «θα προετοιμάσει το έδαφος για τον επίσημο διορισμό της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο»

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν να προτείνουν τον Ισπανό Πάμπλο Ερντάντεθ ντε Κος ως νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως και τη Λοράνς Μπουν και τον Μάρκους Μπρούνερμαϊερ ως μέλη της εκτελεστικής της επιτροπής, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

“Αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για τον επίσημο διορισμό της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ τον Δεκέμβριο”, έγραψε ο Κόστα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση