Η ευρωβουλευτής κατήγγειλε ότι η στοχοποίησή της ξεκίνησε από την απομόνωση φράσης της, οδηγώντας στη δημοσιοποίηση της διεύθυνσης της κατοικίας της στο διαδίκτυο

Στα χιλιάδες υβριστικά και απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε, ακόμη και με αναφορές στο παιδί της, καθώς και στη δημοσιοποίηση της διεύθυνσης της κατοικίας της στο διαδίκτυο αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, κατά τη διάρκεια παρέμβασής της στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με αφορμή τη συζήτηση για τη σύνδεση της ρητορικής μίσους με την υποκίνηση βίας στην Ευρώπη, η ευρωβουλευτής της ΝΔ και συντονίστρια της Επιτροπής FEMM για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα περιέγραψε τη δική της εμπειρία διαδικτυακής στοχοποίησης, καταγγέλλοντας ότι όλα ξεκίνησαν από την απομόνωση μιας φράσης της κατά τη διάρκεια προηγούμενης παρέμβασής της στην ολομέλεια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Ψόφα, μωρή», «Να σαπίσεις ολόκληρη από καρκίνο», «Να σου φέρουν το παιδί σου σε σακούλα». Αυτά, όπως ανέφερε, ήταν μερικά μόνο από τα χιλιάδες μηνύματα που έλαβε πριν από λίγες εβδομάδες.

Η Ελεονώρα Μελέτη κατήγγειλε ότι η διαδικτυακή επίθεση που δέχθηκε δεν περιορίστηκε στα υβριστικά μηνύματα, αλλά έφτασε μέχρι τη δημοσιοποίηση προσωπικών της στοιχείων και τις δημόσιες εκκλήσεις για στοχοποίησή της.

«Κάποιος, όμως, απομόνωσε μια φράση με την οποία διαφωνούσε πολιτικά, και την έστειλε στα sites, καλώντας τα να με “τιμωρήσουν” γι’ αυτό που είπα. Λίγο αργότερα, η διεύθυνση του σπιτιού μου κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο ενώ με δημόσιες αναρτήσεις ανώνυμα προφίλ καλούσαν αντιεξουσιαστικές οργανώσεις να με “αναλάβουν”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από τη βρισιά στην απειλή και από την απειλή στην πράξη»

Στην παρέμβασή της, η ευρωβουλευτής ανέδειξε τον μηχανισμό μέσω του οποίου, όπως υποστήριξε, η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να εξελιχθεί σε προσωπική στοχοποίηση, μέσα από την αποσπασματική παρουσίαση δηλώσεων, τους παραπλανητικούς τίτλους και τη μαζική αναπαραγωγή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Δεν χρειάζεται πάντα μια ακραία πολωτική ή ρατσιστική άποψη για να στοχοποιηθεί ένας άνθρωπος ή μια κοινότητα», σημείωσε.

Όπως επισήμανε, η διαρκής αναπαραγωγή περιεχομένου χωρίς το πλήρες πλαίσιο των δηλώσεων μπορεί να καταστήσει τη στοχοποίηση ολοένα και πιο αποδεκτή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την κλιμάκωση της διαδικτυακής βίας.

«Και με κάθε επανάληψη και κοινοποίηση, η στοχοποίηση θα γίνει ακόμα πιο οικεία και πιο αποδεκτή. Και κάποιος βέβαια μπορεί να νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να περάσει από τη βρισιά στην απειλή, και από την απειλή στην πράξη», υπογράμμισε.

Αιχμές για τις ευθύνες στο διαδίκτυο

Η Ελεονώρα Μελέτη απέδωσε ευθύνες τόσο στα μέσα ενημέρωσης που, σύμφωνα με την ίδια, επέλεξαν να παρουσιάσουν αποσπασματικά τις δηλώσεις της, όσο και στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναπαράγουν περιεχόμενο χωρίς να εξετάζουν την ακρίβειά του.

Διαφήμιση

«Τα μέσα ξέρουν τι ειπώθηκε ολόκληρο, αλλά προτίμησαν να δώσουν τη φράση όπως τους βολεύει. Αυτό λέγεται προπαγάνδα. Η κριτική, όμως, ακόμα κι η πιο σκληρή έχει το δικαίωμα να γίνεται πάνω σε μια ολόκληρη αλήθεια», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η ευρωβουλευτής έθεσε το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, συνδέοντάς την με την ατιμωρησία όσων προβαίνουν σε υβριστικές και απειλητικές αναρτήσεις.

«Όσο για τη ζούγκλα του διαδικτύου; Ποιος νοιάστηκε! Όσο υπάρχει η ανωνυμία στο διαδίκτυο κι η ατιμωρησία πίσω από αυτήν, ποιος νοιάστηκε! Έχουμε αργήσει. Όχι για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα εδώ. Αλλά έχουμε αργήσει για να κάνουμε όσα πρέπει ακριβώς για να την τελειώσουμε μια για πάντα», κατέληξε.