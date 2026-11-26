Προσφορές που φτάνουν ακόμη και το 50% καταγράφονται σε υπηρεσίες όπως η χαρτομαντεία και οι σχολές ναυαγοσωστικής, αν και οι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι

Η Black Friday έχει πλέον ξεφύγει από τα στενά όρια των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, των ρούχων και των παπουτσιών, καθώς φέτος στον χορό των προσφορών έχουν μπει σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, από κρεοπωλεία και πιτσαρίες μέχρι pet shops, κομμωτήρια και σχολές ναυαγοσωστικής.

Την τελευταία εβδομάδα, καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν περάσει σε ρυθμούς εκπτώσεων, με τις προσφορές να επεκτείνονται πλέον ακόμη και σε υπηρεσίες που μέχρι πρότινος δεν συνδέονταν με την εκπτωτική περίοδο της Black Friday.

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Με τις τιμές των κρεάτων να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, οι κρεοπώλες επιχειρούν να προσελκύσουν πελάτες με μειωμένες τιμές και ειδικές εκπτωτικές εβδομάδες. Την ίδια ώρα, μαγειρεία προσφέρουν εκπτώσεις στα μηνιαία πακέτα γευμάτων, ενώ προσφορές υπάρχουν ακόμη και για προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τα κατοικίδια.

Το εύρος των φετινών εκπτώσεων, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Προσφορές που φτάνουν ακόμη και το 50% καταγράφονται σε υπηρεσίες χαρτομαντείας, φοιτητικές και διπλωματικές εργασίες, κουρεία και κομμωτήρια, πιστοποιήσεις πληροφορικής, αλλά και σχολές ναυαγοσωστικής.

Παρά τον καταιγισμό διαφημίσεων και τις δελεαστικές προσφορές, οι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, κρατώντας μικρό καλάθι απέναντι στις φετινές εκπτώσεις.

Η αυριανή ημέρα, Παρασκευή, αποτελεί την κορύφωση της Black Friday, με τις μεγαλύτερες προσφορές να αναμένονται στα καταστήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, πάντως, οι εκπτώσεις θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της Cyber Monday, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων.