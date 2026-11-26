Ο Ολυμπιακός ήταν συγκλονιστικός για 50 λεπτά, όμως η Μίλαν έδειξε γιατί έχει μια από τις πιο βαριές φανέλες στην Ευρώπη και βρήκε τον τρόπο να κάνει την ανατροπή, με μπροστάρη τον Χάτσινσον.

Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στο φετινό Europa League, αλλά τίποτα δεν… χάθηκε.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου κόντρα στην ακίνδυνη ως εκείνο το σημείο Μίλαν, ωστόσο με μπροστάρη τον Ομάρι Χάτσινσον (σ.σ. 1 γκολ, 2 ασίστ) που παίζει δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, οι «ροσονέρι» σκόραραν τρεις φορές μέσα σε ένα τέταρτο, έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη (2-4).

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Παρέμεινε στους 10 βαθμούς ο Ολυμπιακός μετά από 5 αγωνιστικές στη διοργάνωση και διατηρεί φυσικά τις ελπίδες του ακόμη και για την πρώτη οκτάδα, ενώ η ιταλική ομάδα έφτασε τους 6 και μάλλον… γλίτωσε τον πρόωρο αποκλεισμό.

Σπουδαία εμφάνιση για 55 λεπτά από τον Ολυμπιακό, με πρωταγωνιστές και σκόρερ τους Πιρόλα και Ζότα Σίλβα, ωστόσο η Μίλαν έδειξε ξανά γιατί παραμένει ένα ευρωπαϊκό μεγαθήριο, με σπουδαίο υλικό.

Πρώτη ήττα για τους «ερυθρόλευκους» μετά από 12 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και πρώτο «διπλό» της Μίλαν στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός τον έλεγχο από νωρίς και πρώτες ευκαιρίες

Ως προς την εξέλιξη και την εικόνα του αγώνα, η Μίλαν ήταν αυτή που πήρε την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά, προσπαθώντας να πιέσει, ωστόσο ο Ολυμπιακός φρόντισε να ελέγξει σωστά τον ρυθμό στα χαφ και παράλληλα να κλείσει όλους τους χώρους με αυτό το 3-4-3 του Ιμάνολ.

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Σταδιακά οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να πατούν στο γήπεδο ολοένα και καλύτερα και μετά το δεκάλεπτο ουσιαστικά πήραν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Δεν άργησαν μάλιστα και οι πρώτες ευκαιρίες!

Η πρώτη τελική για τους Πειραιώτες ήταν ένα δυνατό σουτ του Φρόιλερ άουτ στο 2′, ενώ ίδια κατάληξη είχε αυτό του Σισέ για τη Μίλαν στο 5′.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 8′ όταν μετά από επίθεση από τα δεξιά και σέντρα του Ρέτσου, η μπάλα πέρασε από τον Γκονσάλες, έφτασε στον Ζέλσον όμως το σουτ που έκανε αυτός από το ύψος του πέναλτι κόντραρε στον Μορέιρα.

Ακόμη δύο τελικές είχαν οι γηπεδούχοι με Πέντερσεν (12′) και Ζέλσον (20′) που δεν ήταν όσο καλές θα ήθελαν παρά τις πολύ καλές προϋποθέσεις που είχαν και οι δύο φάσεις στην αντεπίθεση.

Πολύ καλύτερη ήταν αντίθετα η τελική του Ζέλσον στο 21′, στη δεύτερη σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού, όταν ο Πορτογάλος πλάσαρε από το όριο της περιοχής και ο Μενιάν έπεσε στη γωνία του για να διώξει σε κόρνερ.

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Γκολ ο τρομερός Πιρόλα, έσωσε και τη μεγάλη ευκαιρία της Μίλαν

Τελικά, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να ελέγχει και στο επόμενο δεκάλεπτο, από ένα τέτοιο -κόρνερ δηλαδή- ήρθε και το γκολ!

Μετά από ωραία, «γλυκιά» εκτέλεση του Γκουστάβο Σα, ο Πιρόλα σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και έστειλε την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο και μετά στα δίχτυα της Μίλαν για το 1-0, ενώ αυτή βρήκε και στον Μενιάν (σ.σ. η UEFA το χρέωσε επίσημα ως αυτογκόλ).

Το γκολ ήρθε στην 8η τελική του Ολυμπιακού και 4η στην εστία, τρεις είχε αλλά όλες ακίνδυνες η Μίλαν μέχρι αυτό το σημείο.

Η επόμενη των «ροσονέρι» όμως λίγο έλειψε να φέρει την ισοφάριση. Ήταν η φάση του 34′ όταν ο Πιρόλα ήταν και πάλι πρωταγωνιστής.

Μια κάθετη μπαλιά πέρασε από όλους για τον Σισέ στα αριστερά, ο Ορτέγκα βγήκε αλλά δεν έκοψε, ο Ιταλός επιθετικός πλάσαρε πεσμένος σε κενή εστία από μακριά, αλλά ο στόπερ του Ολυμπιακού πρόλαβε, γύρισε και καθάρισε τη φάση!

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Στο φινάλε του πρώτου μέρους πια ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε φτάσει στο 2-0, όμως έχασε τη μεγάλη ευκαιρία.

Μετά από κλέψιμο στα χαφ και έξυπνη επίθεση από τα αριστερά με Ζέλσον, Ζότα και γύρισμα του Μπρούνο, ο Πιρόλα βρέθηκε και πάλι σε θέση φορ, όμως το σουτ του Ιταλού με το αριστερό πέρασε πάνω από το οριζόντιο!

Το στατιστικό του ημιχρόνου έδειξε φλύαρη κατοχή στο 65% για τη Μίλαν, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 9-4 υπέρ του τις τελικές και δίκαια είχε το προβάδισμα αφού ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.

Γκολάρα Ζότα στο ξεκίνημα του β’ μέρους

Στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου πια, ο Ολυμπιακός φάνηκε να καθαρίζει το ματς, όμως αυτό είχε ακόμη… δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, στο 49′ οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν και δεύτερο γκολ -και μάλιστα πανέμορφο!

Ήταν μια φάση διαρκείας: αρχικά ο Σα έβγαλε τετ-α-τετ τον Ζότα που σούταρε από διαγώνια θέση, όμως απέκρουσε ο Μενιάν.

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Στην επαναφορά, ο Ολυμπιακός έκλεψε με πίεση, ο Γκονσάλες έδωσε στον Φρόιλερ, ο Ελβετός βρήκε με άψογη πάσα-πάρε τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος με τρομερό σουτ κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Μενιάν για το 2-0.

Κατάρρευση και ολική ανατροπή η Μίλαν

Από εκεί και μετά όμως, ο Ολυμπιακός σαν να… έφυγε από το γήπεδο, αφού κατέρρευσε αγωνιστικά και έδειξε να μην έχει δυνάμεις.

Στο 56′ ο Πέντερσεν είχε καλή ευκαιρία και στην αντεπίθεση η Μίλαν μείωσε με τον απόλυτο πρωταγωνιστή της στο ματς, τον Ομάρι Χάτσινσον, ο οποίος έκανε τρομερή κούρσα μισού γηπέδου, έφτασε στο ύψος της περιοχής και με υπέροχο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία του Ορτέγκα.

Λίγο μετά, στο 63′ η Μίλαν βρήκε και γκολ ισοφάρισης. Σέντρα του Χάτσινσον με το αριστερό από τα δεξιά, ο Σισέ πετάχτηκε ανάμεσα στα στόπερ και με κεφαλιά έκανε το 2-2.

Ο Ορτέγκα θα μπορούσε να σώσει, αλλά δεν βγήκε από την εστία του. Με τον Ολυμπιακό άφαντο στον αγωνιστικό χώρο στο διάστημα αυτό, η Μίλαν βρήκε και γκολ ολικής ανατροπής.

Στο 49′ ο Ολυμπιακός ήταν στο 2-0 και μέσα σε ένα 20λεπτο οι «ροσονέρι» έβαλαν τρία γκολ, όλα από τα δεξιά στην επίθεσή τους.

Ο Χάτσινσον νίκησε ξανά τον Μπρούνο, έκανε την κίνηση και τη σέντρα και ο Πούλισκ με σουτ στην κίνηση έγραψε το 2-3 από το ύψος του πέναλτι στο 71′.

Τέταρτο γκολ η Μίλαν στο φινάλε

Στο φινάλε του αγώνα πια και μετά από πολλές αλλαγές όλος ο Ολυμπιακός βγήκε μπροστά για να πιέσει και να φτάσει ίσως στην ισοφάριση, όμως άφησε πολλούς χώρους πίσω.

Στο 89′ ο Πούλισικ αστόχησε στην αντεπίθεση, όμως στο 95′ η Μίλαν έφτασε στο 2-4. Έφυγαν μόνοι τους στην κόντρα οι Ιταλοί σε φάση που ξεκίνησε και πάλι από τον Χάτσινσον, ο Πούλισικ την ασίστ και ο Μορέιρα το πλασέ για το τελικό σκορ.

Γκολ: Πιρόλα (31’), Σίλβα (49’), Χάτσινσον (56’), Σισέ (63’), Πούλισικ (71’), Μορέιρα (90+4′).

Κίτρινες κάρτες: Σίλβα (43’), Βίντερ (43’), Φρόιλερ (58’), Ντιαβαρά (61’), Ρέτσος (61’).

Κόκκινες κάρτες: –

Διαιτητής: Κρις Κάβανα

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν (Σάλιακας 67’), Ρέτσος (Τουφάκης 82′), Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Μπρούνο (Τικνιζάν 82′), Φρόιλερ, Σα, Σίλβα, Μαρτίνς (Φορτούνης 72’), Γκονσάλες (Γιάρεμτσουκ 67’).

Μίλαν: Μενιάν, Γκίλα, Εστουπινιάν (Μουσάι 46’), Ντε Βίντερ (Τομόρι 53’), Ντιαβαρά (Τερατσιάνο 67’), Ραμπιό, Γιασάρι, Μορέιρα, Σισέ (Κομότο 85′), Χάτσινσον, Ράμος (Πούλισικ 46′).