Με τη νίκη της επί της Χαρτς χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις, η Μονακό διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές

Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, με τη διεξαγωγή δέκα από τις συνολικά 18 αναμετρήσεις. Η Μπράιτον επικράτησε με 4-0 της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, έχοντας ως σκόρερ και τον Μπάμπη Κωστούλα, ενώ ο Άγιαξ επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ της Τουν. Σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, η Μονακό πέρασε από την έδρα της Χαρτς με 3-2, χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Καϊράτ Αλμάτι νίκησε με 1-0 τη Μιάλμπι, η Μίντιλαντ πέρασε από την Κύπρο επικρατώντας 2-0 της Πάφου, ενώ η Ρίγα γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Κάουνο Ζαλγκίρις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μπράιτον – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 4-0: Σκόραρε και ο Κωστούλας

Η Μπράιτον κυριάρχησε απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 4-0. Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο τέταρτο λεπτό, όταν ο Οσμάν βρήκε δίχτυα από κοντινή απόσταση. Στη συνέχεια, ο Ντε Κάιπερ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντάς της σημαντικό προβάδισμα.

Η αποστολή των φιλοξενούμενων έγινε ακόμη δυσκολότερη στο 39ο λεπτό, όταν ο Σκρέτσιου αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Η Κραϊόβα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Στιλ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ανέλαβαν δράση ξανά ο Οσμάν και ο Μπάμπης Κωστούλας, οι οποίοι πέτυχαν από ένα γκολ και διαμόρφωσαν το τελικό 4-0. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 61ο λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Οσμάν από αριστερά και εκτελώντας στην κλειστή γωνία. Με αυτή τη νίκη, η Μπράιτον ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης με 10 βαθμούς και απολογισμό 4-1-0.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Άγιαξ – Τουν 4-0: Εμφατική επικράτηση για τον Αίαντα

Ο Άγιαξ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Τουν, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη με 4-0. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Ραγιάνε Μπουνίντα να βρίσκει δίχτυα και να πετυχαίνει το τρίτο του γκολ στη φετινή διοργάνωση.

Πριν από την ανάπαυλα, ο Λεονάρντο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Μίτσελ. Ο Μπουνίντα χτύπησε ξανά στο 60′, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση του ολλανδικού συλλόγου, ενώ ο Μπέρχαους διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 89ο λεπτό.

Ο Άγιαξ έφτασε έτσι τις τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές και ανέβηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Χαρτς – Μονακό 2-3: Νίκη στο 93′ για τους Μονεγάσκους

Σε ένα παιχνίδι με πέντε γκολ και διαρκείς εναλλαγές, η Μονακό απέδρασε με το διπλό από την έδρα της Χαρτς, επικρατώντας με 3-2 χάρη σε τέρμα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι Σκωτσέζοι προηγήθηκαν στο 17ο λεπτό, όταν ο Αλτένα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ένα εξαιρετικό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι». Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε οκτώ λεπτά αργότερα, με τον Μπαλογκάν να ευστοχεί από την άσπρη βούλα και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Διαφήμιση

Η Μονακό ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Ντιόπ, όμως η Χαρτς δεν παρέδωσε τα όπλα. Ο Κεργιότα έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το γκολ που θα τους έδινε τη νίκη.

Τελικά, τη λύση για τους Γάλλους έδωσε ο Αμερικανός επιθετικός στο 93ο λεπτό, χαρίζοντας στη Μονακό το τρίποντο και διατηρώντας την στην κορυφή με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Η Χαρτς παρέμεινε στους τέσσερις βαθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής περιγραφής.

Πάφος – Μίντιλαντ 0-2: Νέα ήττα για τους Κύπριους

Η Πάφος δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, καθώς ηττήθηκε με 2-0 από τη Μίντιλαντ στην Κύπρο. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 43ο λεπτό, με τον Ράγιοβιτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Η ομάδα από τη Δανία διατήρησε τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας και δεύτερο γκολ στο 82ο λεπτό με τον Γκογκόρζα. Η Πάφος δεν μπόρεσε να επιβάλει τον ρυθμό της και γνώρισε την τρίτη ήττα της, παραμένοντας με έναν βαθμό. Η Μίντιλαντ έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, με απολογισμό 1-1-2.

Όλα τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, των αγώνων που ξεκίνησαν στις 19:45

Καϊράτ Αλμάτι – Μιάλμπι 1-0

Άγιαξ – Τουν 4-0

Μπραν – Άαρχους 1-1

Μπράιτον – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 4-0

Εγκνάτια – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-1

Κάουνο Ζαλγκίρις – Ρίγα 2-0

Χαρτς – Μονακό 2-3

Ιμπέρια 1999 – Χετάφε 1-0

Γιάμπλονετς – Λουγκάνο 2-0

Πάφος – Μίντιλαντ 0-2