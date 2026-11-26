Ένα ακόμη επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Πιο αναλυτικά, στην εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως, ο οδηγός ενός οχήματος που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα επέλεξε να βάλει όπισθεν.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Alpha, στο ύψος του Σπαθοβουνίου, ο οδηγός ακινητοποίησε αιφνιδίως το όχημά του στην αριστερή λωρίδα, έθεσε όπισθεν και άρχισε να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, αγνοώντας τους υπόλοιπους διερχόμενους οδηγούς. Όπως μεταδίδει ο ίδιος σταθμός, η ενέργεια αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι ο οδηγός προσπέρασε την έξοδο για τον επόμενο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ).

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Ο οδηγός αναζητείται από την Τροχαία.