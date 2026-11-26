Δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία αναφέρουν ότι η επίθεση των οπαδών της Μαρσέιγ επεκτάθηκε στον χώρο των επισήμων όπου βρίσκονταν συγγενείς και οικογένειες ποδοσφαιριστών

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στις εξέδρες του «Βελοντρόμ» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με τη Λέφσκι Σόφιας για το Europa League, με οπαδούς των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε άγριες συμπλοκές.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας κινήθηκαν προς την πλευρά όπου βρίσκονταν οι υποστηρικτές της Λέφσκι, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα και να ακολουθούν συγκρούσεις σώμα με σώμα.

Μάλιστα, δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία αναφέρουν ότι η επίθεση των οπαδών της Μαρσέιγ επεκτάθηκε ακόμη και στον χώρο των επισήμων. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονταν συγγενείς και οικογένειες ποδοσφαιριστών της Λέφσκι Σόφιας, οι οποίοι φέρονται να βρέθηκαν στο επίκεντρο της έντασης.