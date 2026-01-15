Η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη μίλησε δημόσια για την κακοποίηση που υπέστη στο παρελθόν, συγκινώντας το κοινό με την προσωπική της εξομολόγηση.

Η κ. Μελέτη ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια ομιλίας της, περιγράφοντας τη δύσκολη εμπειρία που βίωσε σε σχέση της. Η τοποθέτησή της έγινε σε εκδήλωση που διοργάνωσε στις 14 Ιανουαρίου ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, με θέμα τις γυναικοκτονίες και τη βία κατά των γυναικών.

«Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω κι εγώ μία κόρη, είναι μόλις εφτά χρονών και αναρωτιέμαι το δικό μου το παιδί, αν θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι με κάτι σαν κι αυτό που ζήσατε εσείς. Είναι ψέμα όταν λέει μια μάνα ότι εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που χάσει το παιδί της. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι, γιατί δεν ξέρω. Και εύχομαι να μη μάθω».

Στη συνέχεια, η ευρωβουλευτής τόνισε πως μιλά και ως γυναίκα που έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης. «Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ ως γυναίκα, η οποία και αυτή έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στις σχέσεις της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα, θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες, θα γίνω η Μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων, έτσι; Ξύπνησα γιατί έχω και εγώ τα δικά μου τα βιώματα. Βέβαια εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή. Αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή. Γιατί έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Απλά ήμουν πιο τυχερή», είπε.

Η εξομολόγηση της Ελεονώρας Μελέτη προκάλεσε έντονη συγκίνηση, αναδεικνύοντας τη σημασία της δημόσιας συζήτησης για την ενδοοικογενειακή βία και την ανάγκη προστασίας των θυμάτων.