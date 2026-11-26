Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι κάλεσε τις δύο πλευρές να συνεργαστούν ώστε να διευκολυνθεί η επισκευή της γραμμής Ferosplavna-1

Σε διαβουλεύσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο βρίσκεται ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος παραμένει υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Τα πλήγματα στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση του πυρηνικού σταθμού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγείροντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

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Παρότι και οι έξι πυρηνικοί αντιδραστήρες του σταθμού βρίσκονται εκτός λειτουργίας, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει απαραίτητη για τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης τους. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται επί του παρόντος από τις εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ.

Γκρόσι: «Κανείς δεν ωφελείται από μια πυρηνική καταστροφή»

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, κάλεσε τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές να συνεργαστούν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού.

«Καλώ τις δύο πλευρές να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τον ΔΟΑΕ, ώστε να σταματήσουν οι στρατιωτικές δραστηριότητες κατά ηλεκτροπαραγωγικών υποδομών, να διευκολυνθεί η επισκευή της γραμμής Ferosplavna-1 και να αποκατασταθεί η εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης του σταθμού», ανέφερε.

Παράλληλα, επανέλαβε την έκκλησή του για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Απευθύνω εκ νέου έκκληση για τον τερματισμό των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν: κανείς δεν ωφελείται από μια πυρηνική καταστροφή», υπογράμμισε.