Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο τραυματίας μετά τη συμπλοκή ενηλίκων που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά

Επεισόδιο με συμπλοκή και ξυλοδαρμό ενός 33χρονου σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από σχολείο στις Μουρνιές Χανίων, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ ενηλίκων, έξω από σχολικό συγκρότημα στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου. Όπως διευκρινίζεται, στο περιστατικό δεν συμμετείχε κανένας μαθητής ή άλλος ανήλικος.

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Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 33χρονος δέχθηκε χτυπήματα και τραυματίστηκε. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού.