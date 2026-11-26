Ο ομοσπονδιακός τεχνικός απέφυγε να αναφερθεί στις απουσίες μετά την ήττα με 92-88 στην παράταση, τονίζοντας πως η ομάδα θέλει κάποιες νίκες

Στα αμυντικά λάθη της Εθνικής και στις χαμένες ευκαιρίες στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα από τη Γεωργία με 92-88 στην παράταση. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός απέφυγε να αναφερθεί στις απουσίες και υπογράμμισε πως οι παίκτες του έκαναν ό,τι μπορούσαν με τις διαθέσιμες επιλογές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

«Έτσι είναι ο αθλητισμός. Χάσαμε πολλά λέι απ, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Κάναμε πολλά λάθη στην άμυνα. Δεν θέλω να μιλάω για τραυματισμούς. Αυτούς είχαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Εννοείται πως θέλουμε κάποιες νίκες. Υπάρχει μια πικρία, θα δούμε τι θα κάνουμε».

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