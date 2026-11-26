Με μια σπουδαία ανατροπή, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Απόλλο 8, επικρατώντας με 3-2 σετ, παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0 και επτά πόντους διαφορά στο τρίτο σετ.

Οι «ερυθρόλευκες» έβγαλαν αντίδραση, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και απέκτησαν προβάδισμα για την πρόκριση στις «16» του CEV Challenge Cup Γυναικών.

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Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς χρειάζεται πλέον μία νίκη, με οποιοδήποτε σκορ, στη ρεβάνς του Πειραιά για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση. Αν ηττηθεί με 2-3, η πρόκριση θα κριθεί στο χρυσό σετ, ενώ ήττα με 0-3 ή 1-3 θα σημάνει τον αποκλεισμό.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικός στο πρώτο σετ και διατηρούσε μικρό προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα.

Οι Μπάνιστερ, Μλεΐνκοβα και Χατζηευστρατιάδου έδωσαν επιθετικές λύσεις, με τις «ερυθρόλευκες» να προηγούνται με 8-10 και 12-13. Η Απόλλο 8, ωστόσο, ανέβασε την απόδοσή της, ξέφυγε με 18-15 και, παρά την ισοφάριση των φιλοξενούμενων σε 20-20, πήρε το σετ με 25-22.

Στο δεύτερο σετ η ολλανδική ομάδα κυριάρχησε. Παρότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 0-2, η Απόλλο 8 ισοφάρισε και στη συνέχεια ξέφυγε με 16-9, εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα στην υποδοχή των Πειραιωτισσών. Η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα και οι γηπεδούχες έκαναν το 2-0 με 25-15.

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Η αντεπίθεση και η ολοκλήρωση της ανατροπής

Η αντίδραση του Ολυμπιακού άρχισε στο τρίτο σετ, παρά το γεγονός ότι η Απόλλο 8 προηγήθηκε με 10-3.

Οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν αρχικά σε 10-7 και, με την Τέιλορ Μπάνιστερ να ξεχωρίζει, έτρεξαν σερί 6-0 για το 15-17. Το σετ εξελίχθηκε σε ντέρμπι μέχρι το 22-22, όμως η ελληνική ομάδα πήρε τους κρίσιμους πόντους και επικράτησε με 23-25.

Στο τέταρτο σετ οι παίκτριες του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μπήκαν με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Με τη Μανωλίνα Κωνσταντίνου στο σερβίς, έκαναν σερί 6-0 και προηγήθηκαν με 4-12.

Με τις Μπάνιστερ και Μλεΐνκοβα να συνεχίζουν να δίνουν λύσεις στην επίθεση και το μπλοκ να βελτιώνεται αισθητά, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 9-19 και ισοφάρισε σε 2-2, κατακτώντας το σετ με 16-25.

Η μεγάλη επιστροφή ολοκληρώθηκε στο τάι μπρέικ. Η Απόλλο 8 προηγήθηκε με 7-4 και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το 11-9. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Ολυμπιακός έκανε την τελική του αντεπίθεση: με ένα εντυπωσιακό σερί 6-0 έφτασε στο 11-14 και, αξιοποιώντας το πρώτο match ball, διαμόρφωσε το τελικό 11-15, πανηγυρίζοντας μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Τα σετ: 25-22, 25-15, 23-25, 16-25, 11-15