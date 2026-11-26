Το σπίτι στην Πλάκα όπου γυρίστηκε το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» ανακηρύχθηκε «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού».

Το σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας από την εμβληματική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» αποκτά τη δική του θέση στον χάρτη των σημαντικότερων κινηματογραφικών τοπόσημων της Ευρώπης. Η γνωστή Οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων στην Πλάκα, ανακηρύχθηκε επίσημα «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού», με την ένταξή της στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το ιστορικό κτήριο, που πέρασε στη συλλογική μνήμη μέσα από την αγαπημένη ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρω Κοντού, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα δείγματα παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η κάμερα του ΕΡΤnews βρέθηκε στην ιστορική οικία, όπου η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του κτηρίου, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου προβολής ελληνικών ταινιών και την ανάδειξη της μνήμης του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Συγκινημένος, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στη Μάρω Κοντού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μας λείπει βέβαια το άλλο μισό, η φίλη μου η Μάρω. Είχαμε σκεφτεί ότι θα έρθουμε μαζί κάποια στιγμή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, υπογράμμισε ότι, πέρα από την ανάδειξη της ελληνικής κινηματογραφικής κληρονομιάς, στόχος είναι και η προβολή των ιδιαίτερων τοποθεσιών της Ελλάδας για τις κινηματογραφικές παραγωγές του μέλλοντος.