Οι δηλώσεις του Λορέντσο Πιρόλα μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Λορέντσο Πιρόλα τοποθετήθηκε για την ήττα του Ολυμπιακού με 2-3 από τη Μίλαν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ιταλός αμυντικός αναφέρθηκε στην εξέλιξη της αναμέτρησης, στις απουσίες που είχε να διαχειριστεί η ομάδα, αλλά και στην απόδοση της αμυντικής τριάδας, εκφράζοντας την άποψη πως το τελικό αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα που παρουσίασαν οι δύο αντίπαλοι.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πιρόλα:

Για το παιχνίδι: “Δεχτήκαμε το πρώτο γκολ από λάθος μας, έχουν ποιότητα και το εκμεταλλεύτηκαν, ήταν δύσκολο για εμάς, δεχτήκαμε το 2ο, το 3ο γκολ και μετά το 4ο στις καθυστερήσεις, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα το τελικό σκορ, κρατάμε την εικόνα μέχρι το 60′”.

Για το αν οι απουσίες επηρέασαν την ομάδα: “Δεν ήμασταν αρκετοί υγιείς παίκτες και αυτό παίζει πάντα ρόλο. ”

Ήμασταν κουρασμένοι όσο προχωρούσε το ματς, αλλά είναι το ίδιο και για τις δυο ομάδες, θα μπορούσε να γίνει το 3-0 και έγινε το 2-1, λεπτό με λεπτό μας πίεζαν. Είναι ποδόσφαιρο και παίζουν όλα ρόλο”.

Για τη 3αδα στην άμυνα: “Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, πολύ επιθετικοί και δούλεψε καλά.

Ήταν απόφαση του προπονητή και εμείς πάντα ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή και θα δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε ξανά σε άλλο παιχνίδι”.