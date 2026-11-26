Μια συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο συμπαίκτης του, Ντούντα Σανάτζε, μετά την επικράτηση της Γεωργίας επί της Ελλάδας.

Ο αρχηγός της ομάδας είχε ταξιδέψει από το Ντουμπάι, μετά την αναμέτρηση της Παρτίζαν το βράδυ της Τετάρτης (25/11), και έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα, έχοντας ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης για τον θάνατο της γιαγιάς του.

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Παρά τη δύσκολη προσωπική στιγμή, ο Σενγκέλια μπήκε στο παρκέ και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους σε 44 λεπτά συμμετοχής.

Ο Σανάτζε θέλησε να αποκαλύψει όσα συνέβησαν, τονίζοντας πως ο αρχηγός του δεν θα ήθελε να μιλήσει κανείς δημόσια για την προσωπική του απώλεια.

«Έμαθε αυτή την είδηση και παρ’ όλα αυτά βγήκε στο παρκέ και έδωσε την ψυχή του για όλους μας.

Πάντα παίζω για τη Γεωργία όταν φοράω αυτή τη φανέλα, αλλά σε αυτό το παιχνίδι έπαιζα πραγματικά για τον Τόρνικε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στον Σενγκέλια αναφέρθηκε και ο προπονητής της Γεωργίας, Αλεξάντερ Ντζίκιτς, αποκαλύπτοντας πως ο παίκτης αντιμετώπιζε και πρόβλημα στον αγκώνα, αλλά επέμενε να παραμείνει στο παιχνίδι.

«Κάθε φορά που τον ρωτούσα αν χρειάζεται αλλαγή, μου απαντούσε: “Είμαι καλά”», σημείωσε, αποθεώνοντας τον αρχηγό του.