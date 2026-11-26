Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν πλέον να καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους, με τη Σύνοδο του Δεκεμβρίου να αποτελεί το επόμενο κρίσιμο ορόσημο



Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, μετά την επεισοδιακή αποχώρηση των επτά χωρών που ζητούν δραστικό περιορισμό των κοινοτικών δαπανών από τις διαβουλεύσεις που οργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με τις αντιδράσεις να στρέφονται και κατά των χειρισμών του, ενώ οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οι εργασίες δεν θα συνεχιστούν την Παρασκευή και ότι η επόμενη κρίσιμη Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία και το Βέλγιο, γνωστές και ως «φειδωλές» χώρες, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν σε νέους γύρους χωριστών διαβουλεύσεων, θεωρώντας ότι η διαδικασία του Κόστα υπονόμευε την κοινή διαπραγματευτική τους γραμμή.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, οι ηγέτες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι, εκτιμώντας ότι η προσπάθεια συνεννόησης σε μικρότερες ομάδες αποσκοπούσε στη διάσπαση του μετώπου τους.

Μάλιστα, διατυπώθηκαν αιχμές για τον ρόλο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη διαμεσολάβηση.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται χωρίς να συνεχιστούν την επόμενη ημέρα, σημειώνοντας ότι παραμένει αβέβαιη ακόμη και η επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι διαβουλεύσεις δημιούργησαν νέα δυναμική υπέρ της περαιτέρω μείωσης των δαπανών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο προϋπολογισμός της περιόδου 2028-2034. Η συμβιβαστική πρόταση του Κόστα προβλέπει περικοπή περίπου 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς ωστόσο να ικανοποιεί ούτε τις χώρες που ζητούν μικρότερο προϋπολογισμό ούτε εκείνες που αντιτίθενται στις περικοπές.

Από την πλευρά της, η Ελλάδα, μαζί με τους «Φίλους της Συνοχής», υπερασπίζεται τη διατήρηση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, που αποτελούν βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τους αγρότες και τις περιφέρειες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά των νέων περικοπών, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιδιώκει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία με έναν αποδυναμωμένο προϋπολογισμό.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. Διαφήμιση November 26, 2026

Σε ανάρτησή του στο Χ προειδοποίησε: «Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις φιλόδοξες επιδιώξεις της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας».

Η ελληνική πλευρά συμμετείχε στις διαβουλεύσεις του Κόστα τόσο με τους «Φίλους της Συνοχής» όσο και σε συνάντηση με χώρες διαφορετικών δημοσιονομικών προτεραιοτήτων, αναζητώντας περιθώρια συμβιβασμού.

French President Emmanuel Macron holds a press conference on the day of a European Union special summit in Brussels, Belgium, November 26, 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «στρατηγικό λάθος» τις περικοπές, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μείωση των γαλλικών αγροτικών ενισχύσεων ή μια μη ισορροπημένη συμφωνία.

Πρόσθετο αγκάθι αποτελεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ο Μερτς επιμένει ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετάσχουν στη στήριξη του Κιέβου, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το δάνειο των 45 δισ. ευρώ.

Διαφήμιση

Στην προσπάθεια αναζήτησης συμβιβασμού, ο Κόστα φέρεται να έθεσε ακόμη και το ενδεχόμενο νέων περικοπών, με την αναπτυξιακή βοήθεια προς τρίτες χώρες να συγκαταλέγεται στα πεδία όπου θα μπορούσαν να αναζητηθούν εξοικονομήσεις.

Οι διαφορές παραμένουν, επομένως, ουσιαστικές, ενώ η αποχώρηση των «φειδωλών» και οι διαφωνίες για τους χειρισμούς των διαπραγματεύσεων αποτυπώνουν το δύσκολο κλίμα που επικρατεί στις Βρυξέλλες.

Η Σύνοδος του Δεκεμβρίου αναμένεται πλέον να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο τεστ για την ευρωπαϊκή ενότητα και την εξεύρεση συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας.