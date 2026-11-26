Ο Ισπανός τεχνικός απέδωσε την ήττα από τη Μίλαν στην έλλειψη δυνάμεων στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα του θα είχε κερδίσει αν άντεχε πέντε λεπτά ακόμα

Στις λεπτομέρειες και στην έλλειψη δυνάμεων στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης απέδωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μίλαν. Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην εικόνα των «ερυθρόλευκων» για περίπου 65 λεπτά, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του κοίταξε στα μάτια έναν αντίπαλο επιπέδου Champions League.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε πως το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του λίγο μετά τη μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 άλλαξε την ψυχολογία της αναμέτρησης, δίνοντας ώθηση στους Ιταλούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τακτική με την τριάδα στην άμυνα, στις απουσίες και στην κατάσταση των ποδοσφαιριστών ενόψει του αγώνα με τον Άρη την Κυριακή.

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Ο Αλγουαθίλ, πάντως, ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια, τονίζοντας ότι η ομάδα θα συνεχίσει να δίνει το μέγιστο σε κάθε παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Για το τι στοίχισε και ήρθε η ήττα από τη Μίλαν:

«Λίγο πολύ αυτό που είδατε είναι. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο μέχρι το 60′, δεχτήκαμε σε κρίσιμο σημείο το γκολ. Γιατί ήρθε λίγο μετά τη μεγάλη ευκαιρία για το 3-0. Δίνει αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο και μετά την ισοφάριση μπήκε μέσα. Ήταν ένα ματς επιπέδου Champions League, νομίζω πως κάναμε πολύ καλό παιχνίδι.

Το λέμε γιατί η Μίλαν είναι επιπέδου CL και ο Ολυμπιακός για αυτά τα 65 λεπτά ανταποκρίθηκε σαν να ήταν ένα ματς πολύ ανώτερου επιπέδου. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά η Μίλαν έδειξε ότι έχει περισσότερες δυνάμεις. Είμαστε περήφανοι για ό,τι καταφέραμε μέχρι εκείνο το λεπτό. Όμως αργότερα δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε».

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Για την τριάδα στην άμυνα και το ενδεχόμενο να διατηρήσει το συγκεκριμένο σύστημα:

«Είμαστε ευχαριστημένοι για το πώς δούλεψε το σύστημα. Παρόλο που είχαμε τις δυσκολίες, βρήκαμε λύσεις. Ένας προπονητής δεν πρέπει να σταματάει να ψάχνει λύσεις. Θα πρέπει με τους παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας να φτιάξουμε ανταγωνιστική ενδεκάδα. Αυτό λειτούργησε πολύ καλά για 65 λεπτά. Αντικρίσαμε τη Μίλαν στα μάτια, ήμασταν η ομάδα που προηγήθηκε, είχε 18 σουτ ενώ εκείνη είχε 12.

Είμαι σίγουρος πως αν αντέχαμε πέντε λεπτά ακόμα, θα είχαμε κερδίσει το ματς. Όμως φάνηκε ότι ξεμείναμε από δυνάμεις. Το πληρώσαμε ακριβά, παρόλο που έψαξα τις λύσεις στον πάγκο. Ήταν αργά όταν ήρθε το 2-0 για εμάς, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε, γιατί δεν υπήρχαν δυνάμεις. Θα δούμε τις απαιτήσεις μέχρι την Κυριακή με τον Άρη. Πολλοί παίκτες ήταν κουρασμένοι μετά το ματς, επομένως θα δούμε ποιοι είναι διαθέσιμοι για το επόμενο παιχνίδι».

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Για τις απουσίες και το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός στη διοργάνωση:

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω πού θα φτάσει ο Ολυμπιακός, όμως δεν θα σταματήσει να προσπαθεί. Η Μίλαν είναι τεράστια ομάδα με περισσότερες δυνάμεις, φυσικές και τεχνικές, πολύ ανώτερες από τις δικές μας. Η κούραση μάς δημιούργησε πρόβλημα.

Οι απουσίες δεν μας έδωσαν λύσεις, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Είναι δύσκολο να ακολουθήσεις τη Μίλαν αν δεν έχεις όλες τις δυνάμεις. Αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι ότι πάντα θα τα δίνουμε όλα. Θα κάνουμε τα πάντα για να επαναλάβουμε αυτά τα 65 λεπτά. Αν μας βοηθούσαν οι δυνάμεις μας, ίσως να τα είχαμε καταφέρει. Όμως πάντα θα δίνουμε το μέγιστο για να κερδίσουμε τα παιχνίδια».