Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798 και 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». (EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ)

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του, αφού πρώτα λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας για την υπόθεση των Τεμπών

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, για την τραγωδία των Τεμπών «ως κατηγορούμενος, για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, η οποία τελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 09.07.2019 έως και την 01.03.2023, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών»

Ο Κώστας Καραμανλής καλείται σε απολογία για τα έργα που δεν είχαν ολοκληρωθεί στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ενώ ελέγχεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

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Υπενθυμίζεται ότι ήδη για παράβαση καθήκοντος έχει παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος.

Πηγές που πρόσκεινται στον πρώην υπουργό διευκρίνισαν τις προηγούμενες μέρες ότι η κλήση του από τον αρεοπαγίτη ανακριτή εντάσσεται στην προβλεπόμενη διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει στη Βουλή ότι αναμένει την κρίση της Δικαιοσύνης, την οποία, όπως έχει υπογραμμίσει, σέβεται και εμπιστεύεται απόλυτα. Παράλληλα, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να καταθέσει όλα τα πραγματικά στοιχεία, προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του.

Κατά την σημερινή παρουσία του στον ανακριτή, ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του, αφού πρώτα λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας.