Οκτώ συνεργεία με είκοσι δύο πυροσβέστες επιχειρούν για την αντιμετώπιση των περιστατικών, ενώ τρεις ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/11/2026) τη Θεσπρωτία, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες σε Σύβοτα, Πλαταριά και Ηγουμενίτσα.

Η ένταση των φαινομένων κινητοποίησε την Πυροσβεστική, η οποία δέχθηκε συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Από αυτές, οι 145 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων και οι πέντε μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το thespro, έχουν πραγματοποιηθεί 10 αντλήσεις υδάτων, ενώ τρεις ηλικιωμένοι χρειάστηκε να μεταφερθούν από τις κατοικίες τους σε ασφαλή σημεία.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα Σύβοτα και την Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπου δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν συσσωρευτεί φερτά υλικά, πέτρες και λάσπη, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Για την αντιμετώπιση των περιστατικών έχουν συγκροτηθεί οκτώ συνεργεία, στα οποία συμμετέχουν συνολικά 22 πυροσβέστες από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Στην επιχείρηση συνδράμουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα στους δρόμους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στις πληγείσες περιοχές βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας και αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της επιχείρησης.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο – Διακοπές κυκλοφορίας

Σοβαρές δυσκολίες καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο της Θεσπρωτίας, εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού και των υλικών που παρασύρθηκαν από τις βροχοπτώσεις.

Στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται κατά διαστήματα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών από το οδόστρωμα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο οδικό δίκτυο προς τους Φιλιάτες, όπου σε αρκετά σημεία έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα πέτρες και άλλα υλικά που παρέσυραν τα ορμητικά νερά, σύμφωνα με το thespro.gr.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν την ταχύτητά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των συνεργείων που επιχειρούν για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Η επιχείρηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των συνεργείων της αυτοδιοίκησης βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές της περιοχής.