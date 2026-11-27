Τα προβλήματα με το IBAN άφησαν εκτός πληρωμής 26.884 δικαιούχους. Τι πρέπει να κάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου όσοι δεν είδαν χρήματα στον λογαριασμό τους ή έλαβαν «κουρεμένη» ενίσχυση.

Περιθώριο έως το τέλος Δεκεμβρίου έχουν χιλιάδες ενοικιαστές για να ξεμπλοκάρουν την πληρωμή της επιστροφής ενοικίου ή να διεκδικήσουν τα επιπλέον χρήματα που δικαιούνται. Μετά την καταβολή της ενίσχυσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 932.652 δικαιούχων η σκυτάλη περνά στις διορθώσεις με την ΑΑΔΕ να δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων και δικαιολογητικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ενοικιαστών.

Μόνο τα προβλήματα με τους τραπεζικούς λογαριασμούς κράτησαν μακριά από το ταμείο 26.884 δικαιούχους. Εκκρεμότητες υπάρχουν επίσης με τις φοιτητικές κατοικίες, τις αποκλίσεις στα ποσά της ενίσχυσης αλλά και τη διπλή επιστροφή ενοικίου για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια.

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Τα βήματα μέχρι την πληρωμή

Ανάλογα με τον λόγο για τον οποίο δεν καταβλήθηκε η ενίσχυση ή πιστώθηκε μικρότερο ποσό, οι ενοικιαστές θα πρέπει να προχωρήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στις ακόλουθες κινήσεις:

Διόρθωση IBAN. Για 26.884 δικαιούχους τα χρήματα δεν έφθασαν ποτέ στον τραπεζικό τους λογαριασμό είτε γιατί δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ είτε γιατί ο δηλωμένος λογαριασμός δεν επαληθεύτηκε από τις τράπεζες. Η ενίσχυση δεν χάνεται. Αρκεί οι δικαιούχοι να δηλώσουν ή να επικαιροποιήσουν το IBAN τους και, μετά την επαλήθευση των στοιχείων, θα πληρωθούν στον επόμενο κύκλο καταβολής της ενίσχυσης. Η διαδικασία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE στη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN» ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή «Στοιχεία Επικοινωνίας – IBAN». Αίτημα στην ΑΑΔΕ. Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορούν να διεκδικήσουν την ενίσχυση ή τη διαφορά που δεν τους καταβλήθηκε ενοικιαστές οι οποίοι:

Δεν έλαβαν επιστροφή ενοικίου για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας.

Εισέπραξαν ποσό μικρότερο από το 1/12 της συνολικής δαπάνης για ενοίκια του 2025, υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη έχει δηλωθεί στο Ε1, προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο και η δικαιούμενη ενίσχυση βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου.

Έμειναν εκτός πληρωμής λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου στη φοιτητική κατοικία. Πρόκειται για φοιτητές οι οποίοι υποβάλλουν υποχρεωτικά δική τους φορολογική δήλωση και είναι οι ίδιοι δικαιούχοι της ενίσχυσης.

Μισθώνουν ακίνητα από εκμισθωτές οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως το Δημόσιο, ή υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις, όπως οι ανήλικοι.

Μισθωτήρια συμβόλαια, βεβαιώσεις σπουδών και τραπεζικά αποδεικτικά καταβολής των ενοικίων, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Διπλή επιστροφή ενοικίου. Δυνατότητα υποβολής αιτήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχουν και εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν στην περιφέρεια και δεν πληρώθηκαν λόγω λαθών ή ελλείψεων στα στοιχεία της περιφερειακής ενότητας όπου υπηρέτησαν ή επειδή ο εκμισθωτής δεν είχε υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Και στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου».

Η ενίσχυση

Από τους 932.652 πολίτες που πληρώθηκαν χθες, 926.511 έλαβαν την επιστροφή ενός ενοικίου και 21.277 τη διπλή επιστροφή, με 15.136 δικαιούχους να έχουν εισπράξει και τις δύο ενισχύσεις.

Η επιστροφή ενός ενοικίου υπολογίζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τη συνολική δαπάνη για μισθώματα του 2025, όπως αποτυπώθηκε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης, με πλαφόν 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, το οποίο αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, και 800 ευρώ για κάθε φοιτητική κατοικία. Σε περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων, τα ενοίκια αθροίζονται.

Για τους δικαιούχους της διπλής επιστροφής ενοικίου δεν ισχύουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.