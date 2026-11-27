Μέσα σε ένα ματς ο Ολυμπιακός εμφάνισε την καλύτερη και την χειρότερη εκδοχή του εαυτού γνωρίζοντας από την Μίλαν την πρώτη του φετινή ήττα στο Europa League.

Τηρουμένων των αναλογιών, των πολλών απουσιών, του μεγέθους και της ανάγκης του αντιπάλου, ο Ολυμπιακός εξέπληξε για περίπου μια ώρα ακόμα και τον πιο αισιόδοξο οπαδό του.

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Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που εκτός των άλλων παρατάχθηκε για πρώτη φορά σε σχηματισμό με τρεις στόπερ, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στη Μίλαν, προηγήθηκε με 2-0 και έχασε άλλα 2-3 γκολ.

Με τον Λορέντσο Πιρόλα να σκοράρει το πρώτο του φετινό γκολ και δυο λεπτά να σώζει και ένα βέβαιο στη μοναδική απειλή για την εστία του Ορτέγκα στο πρώτο ημίχρονο.

Λίγο έλειψε μάλιστα να πετύχει και δεύτερο γκολ ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός που αστόχησε από εξαιρετική θέση στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Με τους Πειραιώτες να μπαίνουν με ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο δεύτερο μέρος και να βρίσκουν το δεύτερο τέρμα τους χάρη στην Πέμπτη φετινή ασίστ του Φρόιλερ και το εξαιρετικό τελείωμα του Ζότα Σίλβα.

Για να γίνει ακόμα πιο πιεστικός ο Ολυμπιακός ψάχνοντας και τρίτο γκολ. Και κάπου εκεί… black out.

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Σε μια φάση που ξεκινάει από ευκαιρία των γηπεδούχων ο Χάτσινσον εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως κανείς δεν του έκανε απλό φάουλ και κουβάλησε την μπάλα σχεδόν σε όλο το γήπεδο πριν νικήσει με ένα ωραίο σουτ τον Ορτέγκα.

Η κατάρρευση του Ολυμπιακού στη συνέχεια ήταν ολική με το ντεπόζιτο να αδειάζει από δυνάμεις και την Μίλαν να βρίσκει άλλα δυο γκολ μέσα σε 15 λεπτά με τον Χάτσινσον να κάνει ότι θέλει στην πλευρά του.

Σε μια προσπάθεια να δώσει λίγη ενέργεια στην ομάδα του, ο Αλγουαθίλ επιστράτευσε ακόμα και τον νεαρό Τουφάκη, όμως δεν μπόρεσαν ποτέ οι ερυθρόλευκοι να βρουν ξανά τον ίδιο ρυθμό και δέχθηκαν και τέταρτο γκολ στο φινάλε του αγώνα.

Μια ήττα που δεν αλλάζει και πολύ τα δεδομένα στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να τερματίσει στην πρώτη οχτάδα και να προκριθεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, αφού εκτός απροόπτου νίκες απέναντι σε Τσέλσι και Τορένσε θα είναι αρκετές.

Για την ώρα όλη η προσοχή πηγαίνει στην κυριακάτικη δοκιμασία κόντρα στον Άρη, ματς στο οποίο θα γεμίσει κάπως το οπλοστάσιο του Βάσκου τεχνικού καθώς θα μπορεί να υπολογίζει στους Ρόκα, Σιπιόνι και Μουαντιλμαντζί.