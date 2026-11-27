Η ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League διαμόρφωσε νέα δεδομένα στη βαθμολογία, με τον Ολυμπιακό να παραμένει κοντά στην πρώτη οκτάδα, παρά την ήττα του από τη Μίλαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συγκεντρώσει 10 βαθμούς και βρίσκονται στην 9η θέση, ισοβαθμώντας με την Μπεσίκτας και τη Ναϊμέγκεν, που καταλαμβάνουν την 7η και την 8η θέση αντίστοιχα.

Η ομάδα του Πειραιά εξακολουθεί να έχει μπροστά της τρεις αναμετρήσεις, στις οποίες θα διεκδικήσει την είσοδό της στην πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε εκτός έδρας στις 10 Δεκεμβρίου, τη Χοφενχάιμ στο γήπεδό του στις 21 Ιανουαρίου και την Τορένσε στην Πορτογαλία στις 28 Ιανουαρίου.

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Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Άντερλεχτ, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1. Οι Κρητικοί βρίσκονται πλέον στην 21η θέση της κατάταξης και θα χρειαστεί να αναζητήσουν βαθμούς στη συνέχεια, με επόμενη υποχρέωση την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπενφίκα, στις 10 Δεκεμβρίου στις 22:00.

Η βαθμολογία της Europa League: