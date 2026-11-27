Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 3-2 από τη Νόρτζελαντ στη Δανία, παρότι είχε προηγηθεί με δύο γκολ διαφορά, και παρέμεινε στους εννέα βαθμούς μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά πρόκρισης στην πρώτη οκτάδα, παρά την απώλεια βαθμών στο Φάρουμ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το «τριφύλλι» είχε καταφέρει να πάρει προβάδισμα 2-0 μέχρι το 55ο λεπτό, όμως δεν διατήρησε το πλεονέκτημά του και είδε τους Δανούς να φτάνουν στην ανατροπή, επικρατώντας τελικά με 3-2.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Καϊράτ-Μιάλμπι 1-0

Αγιαξ-Τουν 4-0

Γιάμπλονετς-Λουγκάνο 2-0

Εγνατία-Λίνκολν 2-1

Ιμπέρια-Χετάφε 1-0

Κάουνο Ζαλγκίρις-Ρίγα 2-0

Μπράιτον-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 4-0

Μπραν-Ααρχους 1-4

Χαρτς-Μονακό 2-3

Γάνδη-Ερυθρός Αστέρας 1-1

Ιντερ Εσκάλδες-Κοπεγχάγη 2-0

Μπόρατς Μπάνια Λούκα-Αταλάντα 2-3

Μπράγκα-Κουόπιο 4-0

Νόρτζελαντ-Παναθηναϊκός 3-2

ΤΣΣΚΑ Σόφιας-Τραμπζονσπόρ 1-2

Φράιμπουργκ-Τβέντε 2-1

Χάιντουκ-Σιντ Τρούιντεν 0-2

Η βαθμολογία του Conference League: