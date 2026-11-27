Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γέτεν ανέφερε πως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πρέπει να καταθέσει βελτιωμένη πρόταση για τον Δεκέμβριο

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες τους χθες Πέμπτη σχετικά με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γέτεν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ο Γέτεν είπε πως εναπόκειται πλέον στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να παρουσιάσει μια βελτιωμένη πρόταση σχετικά με τον επόμενο προϋπολογισμό, η οποία θα συζητηθεί σε «πιο εντατικές» διαπραγματεύσεις τον Δεκέμβριο.

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