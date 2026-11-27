Ο φορέας εκπροσώπησης των αιρετών διεκδικεί μεταξύ άλλων την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και την εφαρμογή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους

Το συμβολικό κλείσιμο των δήμων την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων της αυτοδιοίκησης, ενόψει της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2027.

Ο φορέας εκπροσώπησης των αιρετών διεκδικεί για τους Δήμους αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, εφαρμογή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, προσλήψεις προσωπικού, τεχνική και οικονομική στήριξη των μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων κ.α.

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