Καμία νίκη δεν σημείωσαν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ ηττήθηκαν στους αγώνες τους

Το Football Talk μαζί σας ξανά σήμερα Παρασκευή (27/11), στις 13:00 το μεσημέρι, στο YouTube των Νέων.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Νίκος Τζουάννης, Σταμάτης Βούλγαρης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος μιλούν για τις ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων.

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Συντονιστής ο Άλκης Τσαβδαράς.

Κανένας βαθμός για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, καθώς Κόμο και Μίλαν νίκησαν την ΑΕΚ (1-0) και τον Ολυμπιακό (2-4), ενώ Παναθηναϊκός και ΟΦΗ ηττήθηκαν από τις Νόρτζελαντ (3-2) και Άντερλεχτ (1-3).

Όσον αφορά τη Super League, όλα τα βλέμματα είναι στο ντέρμπι της «Ένωσης» με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (29/11, 21:00).

Δείτε την εκπομπή στο YouTube των Νέων: